曾與香港導演合作　露絲拜恩經常被點錯相係妮妲莉寶文？

42歲的澳洲女星露絲拜恩（Rose Byrne）憑美貌與演技在荷里活影壇成功上位，2004年她被荷里活巨星畢彼特（Brad Pitt）睇中在古裝鉅片《木馬屠城》（Troy）中擔任女主角。從此嶄露頭角！不過露絲未紅時都曾經經歷過做「閒角」的日子，2002年她就在《星球大戰前傳II：複製人侵略》（Star Wars: Episode II – Attack of the Clones）中飾演妮妲莉寶文（Natalie Portman）的隨從。

雖然角色小，但能夠與偶像妮妲莉做對手戲而感到十分雀躍。她曾在訪問中憶述當年獲取錄的經過：「我認為佢哋（製作人）被迫要用我，套戲喺悉尼拍攝，所以佢哋劇組搵咗好多澳洲演員參與。我諗正是呢個原因我獲得呢個角色。所有人都好開心獲取用！」而她亦表示拍攝過程好簡單：「好易啫，我只係一臉嚴肅企喺妮妲莉寶文隔離就得。」不過她自爆經常被影迷誤認她是妮妲莉，其中一次更有影迷走近她並大讚她主演的《第一夫人積琪蓮．甘迺迪》（Jackie）（應是妮妲莉的電影）有出色的表現。

而未紅前，原來露絲曾與香港導演合作過。在2000年，她被長居在澳洲的香港著名女導演羅卓瑤睇中邀請在澳洲電影《遇上1967的愛神》（The Goddess of 1967） 中任女主角。影片講述一個有錢年輕日本人（黑川力矢飾演）去澳洲旅行並打算買一輛在網上銷售網站找到的古董汽車。然而到了哪裏，一切不如想像，而最後與一名金髮女子（露絲飾演）來了一場公路旅行。影片當年於多個電影節獲得多項獎項，包括沃爾庇杯最佳女演員獎和芝加哥電影節最佳導演獎。