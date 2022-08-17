【#娛樂Hashtag】入行11年　黃建東：終於有人知我識做戲

黃建東（東東）不經不覺，原來已經入了TVB 11年，近排還憑住《金宵大廈2》當中的角色「茂利安」，令人刮目相看！今次東東亮相六福珠寶特約：《#娛樂Hashtag》，接受主播俞詠文訪問，大談事業上的突破：「終於有人話我識得做戲啦！」

由參加新秀、港男，黃建東一直到「茂利安」一角，先令人想起其實他是書院派出身，於美國紐約州立大學佛東尼亞分校修讀戲劇系，並以高級榮譽畢業，成為美國舞台劇演員公會演員，還演出過不少舞台劇，他說：「其實做戲係咪真係要學呢？係唔需要囉！但終於有人留言讚我演技，我係好開心嘅！係好感動嘅！」

對於母親黃葉慧茵因為亮相《流行經典50年》而為人熟悉，更和媽咪以母子檔亮相其他節目，東東就表示，完全不介意成為別人口中的「媽寶」：「唉！我呢個裙腳仔呢！我真係冇所謂喎！其實我都係母親節先利用下佢啫！哈哈哈！平時真係唔會一齊做嘢，我亦都好鍾意將佢扮得靚靚咁出嚟見大家，好有童年回憶㗎！講真佢唔化妝，真係好唔掂…」

除此之外，東東還大爆曾經游說媽咪參加港姐，但最終為何不成事呢？作為孝順仔的他，應該趁早娶個新抱仔，令媽咪開心一下，但講到40億緋聞女友蔡頌思，東東即時緊張冒汗！想知點解立即收睇《#娛樂Hashtag》啦！