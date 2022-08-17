台藝人艾成墮樓身亡　終年40歲

2022年08月17日 13:11
  • 東網電視
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    台灣新北市政府警察局蘆洲分局周三（17日）表示，當地藝人艾成當日早上10時許自捷運蘆洲站共構大樓墜落在3號出口旁，當場死亡，未有送醫，終年40歲。警方趕抵現場，釐清案情。
    艾成本名蔡艾成，1982年5月13日在馬來西亞出生，曾在電視歌唱選秀節目《超級偶像》第二屆奪冠，曾在多套戲劇演出，2020年和藝人王瞳結婚。艾成所屬公司證實死訊，在宜蘭拍戲的王瞳得悉後已趕回新北。
    有指艾成經營的食店受疫情衝擊，欠債約500萬元新台幣（約130萬港元）。他最後一次發文是在周一（15日），提到：「愛是人世間最難的功課，也是最容易的功課，愛她吧，你就會得着永恒！」
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