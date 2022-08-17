【簡潔生活學】旅遊回來後籌備新課程

上周結束澳洲之旅回港，回來前一天，知道海外抵港的酒店檢疫隔離期，由7日改為3天加4天家居醫學監測，所以第一時間上網更改預訂酒店日子。這次久違的旅程，無論出發或回程，都遇着很多挑戰。

而為求回程順利，我預先到市中心做核酸檢測，由於48小時之前要有核酸檢測結果才可以上飛機，我選擇了一間24小時有報告的檢測中心，只要到機場時交給採樣員便可，而這一間非常快速，12小時就已收到報告。我將結果及其他登機所需文件等上載到航空公司網站，到機場Check In時只需交護照，5分鐘便辦好登機證。

很多朋友會選擇到機場時才進行90分鐘的核酸測試，如果在機場採樣，必須將收到檢測通知列印出來，我朋友在就近的咖啡室打印，之後再交給職員，但由於要有一定的手續和核對時間，所以一定要預留充足時間。

在「木蘭」遠去之時，亦順利抵港，到達檢疫酒店，因為知道入住後不會提供任何清潔服務，所以我預先準備好消毒用品，例如桶裝消毒紙巾、枕頭袋等等，也有零食和書本打發時間，轉眼間3日便過，安安全全回家去。

休息過後又開始忙錄，因為9月將開辦由日本整理收納協會House Keeping（HK）協會授權的「整理收納2級認證」課程， HK協會在日本的收納界歷史最耐也是最權威，你們也聽過《斷捨離》作者山下英子及Netflix真人Show節目《怦然心動的人生整理魔法》主持近藤麻理惠（Marie Kondo）吧？她們就是協會的成員。我作為協會首位香港講師，也希望透過課程，讓更多香港人認識整理收納概念，今次舉辦的課程，是日本認可的基本入門資格，對這個行業有興趣，或者想學習整理自己家居，都可以留意一下我們網站的介紹。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM 媽·潮·物專業收納服務網站創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

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-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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