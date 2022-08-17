4月公開戀情　42歲孔孝真10月與男歌手Kevin紐約完婚

有「韓劇女王」之稱的42歲女星孔孝真，今年3月底在好友孫藝珍與玄彬的婚禮上接到花球，令網民猜測她是否好事近，她於4月被爆與31歲美籍韓裔男歌手Kevin Oh蜜運中，當時有指雙方已拍拖2年，男方更已向她求婚，但女方指婚事仍言之尚早，否認將於今年結婚的傳聞。

今日（17日）有韓媒爆料指孔孝真與Kevin Oh將於今年10月在美國紐約結婚，他們已將喜訊告知好友，而兩人正為婚禮做準備。孔孝真事務所其後證實消息，指兩人決定一起開始人生的新一幕，並指兩人將於10月舉行只招待雙方親友的非公開婚禮，他們不會公開具體的日子和地點，希望大家諒解。

Kevin Oh今午在社交網發文，用英韓雙語宣布婚訊：「我在2年前遇上一個女人，隨着時間流逝，知道了我們是對彼此來說必須要有的人，她是我人生中的最好的朋友和靈魂伴侶，而我亦快將要叫她做妻子。」他透露婚禮會在他的出生地紐約低調進行，並指孔孝真是在韓國受到大眾喜愛的演員，本來希望在首爾行禮，但由於家中長輩身在紐約，故決定在當地完婚，又說：「我們希望彼此能夠享受最好的生活，希望今後大家也繼續支持我們。」