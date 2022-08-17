人造海王星　航天新體驗

據美國太空總署公布，執行繞月飛行任務的「Artemis I」將於8月18日裝載到發射台，預計月尾升空，意味着距離人類重返月球又走近一步！其實近年已有多家航天公司計劃載人上太空，好像暫定於2024年底進行首次商業太空飛行的「Space Perspective」，目前已售出約900張機票，並於近期為旗下載人航空器「Spaceship Neptune」推出全新太空艙設計，令人對衝出地球有更熱切的期待。

由氣球帶動升空

相信不少人都試過坐熱氣球升空吧！但大家可有想過在氣球帶動下能實現太空漫遊？別以為是癡人說夢的幻想，由「Space Perspective」推出，以海王星命名的載人飛行器「Spaceship Neptune」，其上方正是連接着以可再生氫推動的SpaceBalloon，並以每小時12英里的速度緩慢上升到太空邊緣，為乘客帶來約6小時零失重感的特殊體驗。與此同時，飛行器與氣球之間有4個降落傘組成的備用下降系統，以確保在發生緊急情況時可安全着陸，好讓旅客安心。

球形設計夠寬敞

至於推出了新設計的「Spaceship Neptune」，既是第一款以碳中和的方式前往太空的載人飛行器，亦是第一款利用最先進複合材料製成的太空艙！外觀呈球形的它，能為乘客提供寛敞的活動空間，除了9個可傾斜的豪華座椅外，還有廁所、酒吧、儲物櫃、音響系統等設備，內部布局還可按乘客要求重新配置，方便舉行婚禮或燭光晚餐。

至於窗口的設計亦比其他飛行器大，每扇窗的尺寸為0.56米（寬） × 1.54米（高），可為乘客帶來 360度視野，各個方向的可視度約450英里，加上室內環境特意採用深色和有觸感的材料布置，減少眩光和反射，令觀景效果更為理想。