新菜上架　吃遍意大利

意大利貴為旅遊熱門地點，除有各處風景名勝外，最吸引的就是每個地區都有自己獨特的美食。近日多間意大利餐廳推出新菜單，由親民菜系到矜貴嘗味菜單都有，想平「食」或是豪「食」意國，悉隨專便。

周年餐單

為慶祝開業年，銅鑼灣意大利餐廳GIACOMO由現時至8月21日推出5道菜嘗味菜單，前菜扇貝配黑松露及柑橘，北海道扇貝加松露油炒香再浸醃，配柑橘汁清香嫩滑。緊接就有法國藍龍蝦配迷你茄子和西班牙大紅蝦配手工意式弦麵，主菜是香烤科羅拉多羊配雅枝竹泥拌羊肉汁，肉嫩多汁的羊肉配加了松露油的雅枝竹蓉，加點日曬番茄乾醬一起吃，富有獨特風味，最後以朱古力榛子意大利雪糕作結。

每周特色推介

可以和朋友分享的薄餅和意粉，如果咁啱遇到優惠，分享時就更開心。中環拿坡里手工薄餅店Gustaci Pizzalounge近日推出每周特色活動，逢星期二的Pizza Tuesday，同一個薄餅內，食客可從13款口味中揀選2款配搭，每客薄餅會贈送1杯啤酒，客人惠顧1客薄餅，可轉動1次幸運輪盤贏取獎品。逢星期三的Ladies Night Wednesday，女士們可用優惠價享用2小時的意大利汽泡酒和精選紅白酒，並享用免費開胃菜。Land & Sea Thursday推出海陸美饌共享套餐，內有多款海鮮配草飼天然阿根廷牛扒。逢星期日就有專為小朋友而設的Bambini Kids Brunch早午餐，供應動物造型Pizza、迷你意大利雪糕和無限添飲果汁。另外還提供正宗拿坡里薄餅工作坊，讓客人在學習中享受美食。

中部滋味

意大利不同的地區菜系都各有特色，尖沙咀馬哥孛羅香港酒店Cucina由現時至9月30日晚餐時段，推出意大利中部地區作主題的4道菜星級盛宴。冷盤是源自Tuscany的吞拿魚韃靼，沙律加入麵包粒和各式蔬菜，配香醋調味汁，清酸開胃。來自意大利Norcina的諾爾恰短捲麵，加香腸和黑松露忌廉汁，表面刨黑松露片，芳香美味。主菜是傳統的羅馬風格牛仔肉肚，加番茄、洋葱、辣椒和鷹嘴豆等熬煮4小時，再灑羊奶芝士，相當惹味。甜品以瑞可達芝士撻配朱古力餅及雲呢拿雪糕作結，客人可揀選同樣來自中部地區的佳釀作配，讓體驗更完美。

分店獨享

連鎖餐廳開設分店，總會推出新菜式以吸引客人，Pici近日於銅鑼灣開新分店，設計了幾款獨家菜式，頭盤有地中海沙律，沙律配有蘋果片、胡桃和菲塔芝士，另一款八爪魚沙律簡單配薯仔和橄欖，淋檸檬奧勒岡汁已很開胃。2款全新的意粉就有南瓜芝士雙重意式雲吞配辣肉腸牛油汁和大蝦香草醬煲呔麵，前者香辛惹味，後者清新鮮香，各有特色。

仲夏美味

炎熱的夏天，意大利人愛吃輕盈的沙律或清新菜式，中環Testina選用來自意大利的時令農產品，推出一系列富仲夏氣息的新菜。青瓜蜜桃沙律選用來自南部的Carosello青瓜配蜜桃和鯷魚，無花果配軟芝士及意大利黑毛豬背油選用本季首批收成的無花果，加點黑醋調味，風味獨特。意粉有自製長貝殼粉配地中海章魚，主菜是蒜香辣椒橄欖油煮小章魚和辛辣的「來自地獄的雞」，最後以時令的車厘子水果撻作結，讓客人感受到意大利食材之美。

海濱之旅

去意大利度假，不能不提海邊小鎮，風光明媚，令人心情愉快。灣仔Osteria Marzia新推的菜單，以當地Campania、Amalfi和Puglia等海岸城市作靈感設計，6道菜時令嘗味餐單包括西西里紅蝦配意大利青瓜及藜麥、西班牙呑拿魚腩配Panzanella麵包沙律、北海道蜆番茄香草湯、Calamarata意大利麵和意大利雪糕等。除此之外，新午市菜單有油甘魚配車厘咖，海鮮Frutti di Mare選用貝類加番茄和羅勒烹煮，還有結他意粉Chitarra配波士頓龍蝦及車厘茄、多款做法的是日精選海魚等，大家邊吃邊感受海洋之味。

薄餅啤酒套餐

提起意大利菜好自然諗起Pizza同意粉，不少人更喜歡邊食薄餅邊飲冰凍啤酒，而連鎖食店PizzaExpress為了滿足喜歡Pizza與啤酒的巴絲打，由8月23日起至10月24日期間，推出Doppio Cheese啤酒套餐。Doppio意大利文意思是「雙倍」，這個全新限定套餐包括雙倍「芝」味的雙重芝士脆邊薄餅及Peroni Nastro Azzurro生啤酒兩杯或啤酒兩樽；喜歡食芝味滿滿的薄餅就不要錯過全新的「雙重芝士脆邊薄餅」，灑滿車打芝士焗至金黃色洱，餅邊更加「芝」味香脆，加上西班牙肉腸、抱子甘藍、馬蘇里拉芝士及黃番茄醬，一上桌已芝香四溢，叫人食指大動。柯打期間限定套餐，更有機會免費獲贈限量版聯名環保袋，特別設計的袋內設有多功能間隔，夠晒實用！