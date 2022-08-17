單手級旗艦　超輕巧仲有六軸防震？

Zenfone 9即日開賣，為目前最平最輕巧的S8+港行手機。(方偉堅攝)

旗艦級手機一般大大部，大芒與多鏡頭幾成基本配置，但凡事夠用就好，市場總有人鍾情輕巧細機。ASUS新推Zenfone 9就為這班人而設，把頂級Snapdragon 8+ Gen 1處理器及最高16GB RAM放在僅5.9吋屏幕的機身之中，厚度及重量分別只有9.1mm及169g，單手就能靈活操作，按實機側ZenTouch按鍵更能解鎖同時開App，一步開《安心出行》，超方便！

雙鏡頭模組包含5,000萬像素主鏡頭與1,200萬像素超廣角鏡頭，纖薄機身竟然仲搭載六軸防手震Hybrid雲台，整合OIS、EIS防手震及自動對焦技術，無論移動中或運動時拍攝，都能擁有±3度的晃動校正，帶來媲美雲台的影片穩定度。另外它保留了上代的IP68防塵防水能力，並集成了Dirac雙立體聲喇叭、雙卡5G插槽及4,300mAhm電池，算是應有盡有。

此機即日開售，提供8G+128G、8G+256G及16G+256G 3個容量，於8月22日或之前登錄成為ASUS會員並於活動網站登記審核，買機即減HK$500，想平價入手就咪做漏了！

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頂級Snapdragon 8+手機愈賣愈平，小米旗下Redmi K50至尊版日前於內地發表，竟創出2,999人民幣的超低價，並內建6.67吋120Hz屏幕、1億像素三攝鏡頭及5,000mAh電池等頂級配置，CP值超高！