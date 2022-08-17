3年後再開騷︱泳兒突破自己衝出舒適圈

歌手泳兒（Vincy）早前憑《早上37.2度》第二度成為「五台冠軍歌」歌手，而她今日（17日）宣布將於10月2日於九展Star Hall舉行演唱會，相隔3年再開show，她興奮謂：「係我轉咗暗黑系列之後第一個個人演唱會。」個唱主題為「Breaking」，亦都寓意自己近幾年的break through，要衝出舒適圈，把舊有的概念粉碎，再重新整理、沉澱：「喺呢個過程中，我搵到自己嘅方向、想做嘅音樂，唔再留喺自己嘅舒適圈，所以諗到『Breaking』呢個theme作為今次演唱會嘅主題。」

拍攝海報當日換了3個造型，亦是Vincy歷來最輕鬆的一次，原因是她毋須太多郁動，每個造型只需有限度的動作，其中一個造型是將頭部從圓形木板伸出，猶如舞台的升降台在台下升上台面的感覺：「因為木板個窿都係細嘅，帶住嘅耳飾又比較大，所以係唔需要郁之下快速完成拍攝。」另一個造型服裝cutting貼身兼長過膝頭，所以只能小碎步而行。

至於演唱會rundown，她自言很想做個沒有「break」的演唱會，望觀眾得到一連串的視覺及聽覺的享受：「就好似睇電影咁，可以focus喺電影裏面，可以放鬆心情，好好享受。」