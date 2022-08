台灣34E「最美護理師」怡葶(Elle)擁有甜美外表,她曾被「富爸爸」看上願意讓她嫁進豪門當兒子的媳婦,更送上金飾以表達誠意,不過她婉拒。同時身為網紅的她,個人社交網擁有35萬粉絲,不時會分享谷胸騷身材性感相。最近她表示鍾情「玩射嘢」:「興趣之一,射箭,希望射到你的心,Archery is not an easy task!」當天她穿連身短裙,前凸後翹的好身材相當顯眼,粉絲紛紛留言表示:「我的心真的被射中了」、「真識玩」、「因為妳而淪陷了!」