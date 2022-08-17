藝人要成功上位，最緊要就係靠實力，絕對唔會為星途而犧牲色相，好似日本寫真女優藤田桃咁就堅拒陪瞓，實行要憑自己嘅實力打拚，真係後生可畏，值得讚賞！

古銅好波

日本寫真界有兩位黑美人人氣高企，擁有一身黝黑肌膚，以及極富彈性嘅超級美巨乳，佢哋就係被稱為「日本一黑偶像」嘅橋本梨菜及葉月彩。除咗佢哋之外，其實仲有其他黑美人吸引力驚人，好似今日為大家介紹嘅藤田桃就係其中一位喇！

今年24歲嘅佢，雖然塊面闊咗少少，但係雙眼精靈，而且萌味十足，笑起上嚟仲相當親切又惹人好感。身材屬於小巧型，不過小而巨大，上圍擁有一對脹卜卜嘅F Cup美巨乳，加上腰幼臀圓又翹，令整副胴體更顯曲線玲瓏，相當吸引！而最近桃妹曬到一身肌膚變成古銅色，更添陽光活力。

大爆內幕

佢喺2018年以藝名桃咲彩投身寫真界，推出咗兩部寫真DVD作品之後，2020年就改用現時名字。至於點解會突然改名呢？原來係有段古。

話說佢當時一邊做寫真偶像一邊做網紅，而佢喺網上嘅人氣亦相當高，獲得好粉絲支持，後來佢同所屬事務所有金錢上糾紛，冇同事務所聯絡一段日子之後，對方突然派人搵阿妹食飯，期間仲塞咗啲錢畀佢，仲暗示如果佢肯「陪瞓」的話，一定會有豐厚嘅回報，生活衣食無憂！面對金錢誘惑，桃妹唔單止冇動搖，更堅決拒絕呢類日本人稱為嘅「枕營業」，寧願憑自己嘅實力搵錢，亦因為咁連名都改埋，從此同事務所劃清界線，阿妹呢種決心真係值得敬佩！

Profile

年齡：24歲

身高：5呎

三圍：34F-23-34

藤田桃相當親民，經常都會將性感寫真照上載到社交網同大家分享，不妨多啲Click入去欣賞一下桃妹呢副小巧而激凸嘅胴體，必定大飽眼福！