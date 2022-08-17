泰國辣妹　遇上鹹濕司機

有人話天氣熱成咁，真係唔想出街，卻有人話呢個時候出街好正，因為周圍都見到着得性感嘅女郎。姑勿論如何，泰國網紅Anchaliga Kleeblamyai正係着得熱辣辣嗰種，令男人個個都睇到眼甘甘！

模特兒出身

呢期熱到爆汗，一出街唔使唔幾分鐘，全身已經濕晒。有男士就話好羨慕女人，因為着得勁少布不但能降溫，同時又能抵抗一下熱感。不過，其實唔係所有女人都有條件着得性感，要身材夠迷人先至着起性感吊帶加露臍裝，就好似呢位泰國女網紅Anchaliga Kleeblamyai咁，擁有迷人樣貌同身材，深得男士嘅歡心。

早前佢憑住一輯性感火辣照，再次成為網絡嘅話題，原因係佢唔單止胸前偉大，深長嘅事業線更係睇到人血脈沸騰，有網民留言問，既然擁有如此火辣身材，點解唔去做模特兒呢？嗱，問得出呢個問題，證明呢位網民唔係真心粉，事關早喺佢成為泰國人氣網紅前，其實係一位職業模特兒。

動魄驚心

2018年佢以模特兒身份出道，不但先後為多本雜誌拍過寫真，又參與過多個車展及賽車活動演出，與此同時佢以超性感嘅比堅尼造型，成為炙手可熱嘅模特兒。隨住喺模特兒界爆紅，佢亦跟其他模特兒一樣開設社交頻道，實行將人氣推得更高。經常分享性感自拍照及生活點滴嘅佢，最為人注意嘅當然係一對激凸嘅上圍，只係當大家認識佢耐咗後，更發現佢嘅女人味愈嚟愈濃，亦因此令佢喺短時間內人氣大爆發，成為泰國人氣最高嘅網紅之一。

另外，Anchaliga喺社交網分享咗一個令佢動魄驚心嘅經歷，話說有一日佢搭的士時遇到變態的士司機，對方一直偷望佢，仲解開褲頭，將手仲入褲內有所動作，令坐喺後座嘅佢感到相當噁心，於是佢錄影存證，更喺社交網公開影片，提醒女士們一個人搭車時要注意自身安全！

Anchaliga Kleeblamyai嘅網名叫「Keng_anchaliga」，有逾80個貼文，當中大家可以睇到佢好多唔同性感造型嘅自拍照，除咗着比堅尼及內衣騷事業線，仲有低胸露背晚裝，展現出各出唔同美態。