陳逸璇升呢「HiFi天后」　添食出新碟向巨星致敬

歌手陳逸璇（Jolie）推出第2張發燒碟《Present》，向多位樂壇巨星致敬。新碟收錄8首經典歌包括《拒絕再玩》及《蔓珠莎華》等，更請得曾為張國榮及梅艷芳設計唱片的國際著名設計師陳幼堅(Alan Chan)「出山」。陳幼堅為她設計唱片外，又親自操刀拍攝唱片封套。

日前她接受專訪時，坦言有大師做後盾感覺「好威」、「好勁」，簡直「升呢」到天王、天后。她笑說：「睇我張唱片封套相，我成個人係升高咗架，仲有葉廣權做監製，兩有2位大師幫手好大幫助，冇諗過可以有張咁靚嘅唱片。（Alan收得貴？）佢係設計五星酒店同機場，我點畀得起，佢同媽咪合作過，我哋又係唱Jazz結緣，所以佢收友情價。」不過影封面相時，她稱是最大壓力的一次，因為大師要求高，要靚外又要有Mood：「畀佢影相同以前嗰啲好唔同，影得好快，佢話唔使多，得就一張都夠。」

問到是否已成為「HiFi天后」？她謙說不敢當，現有機會推出唱片，達成自己的夢想已屬幸運，以前會追逐獎項及名次，但經歷「捱」的日子。她表示：「依家只係會珍惜機會，享受過程，有獎當然係好事，對公司有交代。」至於今年推出HiFi的女歌手中，以她知名度最高，她不敢邀功：「知名度係因為我係環球歌手啫，其實張唱片好抵，成個藝術品咁，但都係賣170幾蚊咋。」去年她推出的Hi-Fi碟《Tasting》曾創下萬張銷量的金唱片數字，可有信心挑戰白金唱片數字？她說會盡力而為，不想辜負合作圑體的心血，而她為錄新碟下過不少苦功：「其實張碟去年已開始籌備，就係我返內地做嘢，喺隔離期間，日日都同監製溝通，自己好努力去試點先唱得最好，錄音、影相、做宣傳時間期間擔心會中招，有成個月冇出街。」現時新碟終於面世，她望可以在大會堂或文化中心開演唱會，明年再推出黑膠碟。