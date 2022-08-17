「一撻即着」融化Cool Man　 JW捱夜幫朱敏瀚拆牆

JW與朱敏瀚（Brian）在無綫古裝喜劇《痞子殿下》首度合作，Brian大讚JW夠真誠，他則被指太Cool，JW笑說：「佢幅『牆』都幾高，同你唔Friend就好Cool，識落就唔一樣。我哋靠拍劇呢4、5個月每日見面、捱夜去打破隔膜。」Brian笑言並非拒人千里，只是喜歡靜靜地先了解對方，慶幸能認識到JW、周嘉洛與陳瀅3個投契兼交心的好朋友，相信將來很難再遇到。

JW首次拍劇就要挑戰古裝，炎熱天氣、通宵達旦開工已變家常便飯，更訓練到她拍劇期間周圍沖涼的本領，她笑說：「因為住得遠，交通好花時間，所以拍劇期間要周圍沖涼，去過麥美恩、張頴康、同埋住喺將軍澳嘅朋友屋企沖涼。」Brian亦直言這是他入行10年拍得最辛苦的一套劇，試過連踩60小時，吊威吔令腳部受傷，留下印記，但表示：「男仔就好啲，可以喺公司沖涼。」

Brian與JW成為好友，更剪輯了一條日常工作片段幫助JW拍攝喊戲，相當窩心。問到可擔心男友會呷醋？JW就表示：「唔會！我成日話畀佢聽拍緊乜，好鍾意同佢分享拍劇帶嚟嘅成功感。」又指不會難以抽離角色，不擔心戲假情真。而早前與余思霆甩拖的Brian指疫情期間，雙方兩年只見面兩星期，難以維繫感情：「我哋好成熟咁分開，唔係話一定畫上句號，但依家主要專注眼前工作先。」現年30歲的他表示是個新階段，對家庭要負起更多責任，努力賺錢養家。

Credit：

Outfit: brooksbrothers