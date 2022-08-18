【是日通勝】

農曆七月廿一

壬寅年 戊申月 癸卯日

吉時：晚上11時至1時、上午5時至7時、中午11時至1時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

宜：出行、會友、交易

忌：動土、詞訟、開渠

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：13、32、39、47

幸運顏色：橙、紫

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：愛情運不錯，女生穿粉紅內衣，魅力沒法擋！

金牛座：向有需要的人伸出援手，可帶旺人氣與財運。

雙子座：家和萬事興，對家人多點包容，可遠離煩惱。

巨蟹座：感情關係現暗湧，一人讓一步有助化解矛盾。

獅子座：有暗戀對象者可大膽表白，打破感情悶局。

處女座：事業運最強！公事上沒有阻力，表現受認可。

天秤座：運勢好壞參半，遇到麻煩時，謹記保持冷靜。

天蠍座：生財有道，收入水漲船高，經濟狀況有改善。

人馬座：財運一般，投資宜審慎，要看清楚市場走勢。

山羊座：桃花運特別旺，單身者有望邂逅合眼緣異性。

水瓶座：事業運稍遜，做事要有擔當，不宜斤斤計較。

雙魚座：多管閒事無好處，宜保持低調，以免惹是非。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）狗 桃花旺

（跌）雞 疑心重

鼠：壓力沉重，工作失誤多，成績教人失望。

牛：話頭醒尾，想像力豐富，有利事業發展。

虎：事業上一帆風順，沒有甚麼煩惱難倒你。

兔：財運上升，賺錢機會多，存款與日俱增。

龍：謀事忌一意孤行，以免給家人添煩添亂。

蛇：行動力超強，工作表現會有顯著進步。

馬：知足常樂，不屬於自己的東西不宜強求。

羊：感受到身邊人的信任與支持，心情大好。

猴：人緣不錯，易在朋友介紹下結識有緣人。

雞：是日沖煞，疑神疑鬼，易導致情緒失控。

狗：滿面桃花，電力十足，感情生活多姿采。

豬：好運降臨，做事得心應手，目標易達成。

【暢所欲玄】（命理堪輿顧問馬汗辰）

無恥

「知恥近乎勇。」現代的人，受過教育者居多，獲得高學歷的也比比皆是，所以「知恥」（即明辨是非）的能力應該比古代的人要強。當一個人知道甚麼是對錯，選擇對的去做，錯的就不做，這是需要勇氣的，所以選擇做一個好人，也是需要勇氣的。

孟子說：「人不可無恥，無恥之恥，無恥矣」。意思是人不可以沒有羞恥之心，不可以沒有明辨是非的能力。然而，真正的無恥是甚麼？一個人擁有了明辨是非的能力，知道甚麼是無恥，偏偏明知故犯，這才是真無恥！

知恥，在動物界中，我覺得是萬物之靈的人類獨有。一般動物，只知吃飽喝足，生存下去，然後繁衍下一代，這就是一生的任務了。動物為了生存，為了繁衍下一代，基本上甚麼事情都可以做，甚至殺害同類、近親等等，並沒有知恥的智慧。

我相信凡是人，智商正常的人，都有知恥之心，與其他動物還是有區別的。但最可惡的是：他們故意把它拋諸腦後，有些事不可為卻為之，還裝出一副天真爛漫的樣子，覺得這才是真性情，不裝模作樣。君子有所為，有所不為。小人肆無忌憚，目無法紀，任意妄為。避而遠之為妙！