星級煮意︱鄭杞瑤回憶香港人在英國　教你整午餐肉蛋炒飯解思鄉情

繽FUN星網新一輯煮食節目《星級煮意》繼續有「學霸甜心」鄭杞瑤（Kylie C.）為大家示範好味又易學的家常菜。曾經在英國留學的Kylie C.在當地居住時喜歡親自下廚，今次她分享一道當時經常煮的美食，就是午餐肉蛋炒飯，午餐肉是經典的港式美食及港人集體回憶，令當時人在異鄉的她能透過食物緩解思鄉之情。

講起午餐肉，Kylie C.自爆曾經鬧出一個笑話，當時有人叫她填問卷，問她覺得怎樣煮法的午餐肉最好味，她寫了個「剪」字，對方看到一頭霧水，後來才發現原來她將「煎」字誤寫作「剪」，非常搞笑。

材料非常簡單，只有午餐肉、蛋及飯，她提醒：「炒飯要用隔夜飯，因為飯會比較硬身，炒起嚟就粒粒乾身。」首先將午餐肉切粒及將兩隻蛋打勻備用，之後用中火加少少油把午餐肉粒煎香，見到午餐肉變成金黃色就可以加入蛋液，此時要快速翻炒，否則蛋就會變得太熟太老，炒到差不多就可以將午餐肉及蛋撈起。其後在鑊中加少少油及白飯，以中火將白飯炒至鬆散及飯粒分明，之後便可以加入之前炒熟的午餐肉粒及蛋，喜歡重口味的人可以落豉油，如果跟Kylie C.一樣不喜歡重色調味料，可以只落鹽，炒到均勻後再落葱花便大功告成。