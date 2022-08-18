章子怡執導緊張失控狂喊　慨嘆吳京幫唔到手

章子怡日前出席電影節活動，自爆執導電影《我和我的父輩》前一度情緒失控，於開會期間痛哭不止，吳京及沈騰極力安慰都冇用！幸而她最終順利完成任務，並指吳京及沈騰等各有各忙，未有幫上忙。

內地女星章子怡近年頻頻參與內地不同電影節，日前就與劉昊然現身北京電影節主題論壇。談到之前與內地影星沈騰、吳京、徐崢聯手執導電影《我和我的父輩》，她坦言開拍之初緊張到不得了，更自爆一次開會時情緒爆煲，不停狂哭：「當時聽到徐崢導演說自己已經有了劇本和團隊，而我則甚麽都還沒有，緊張不安的情緒立即湧上心頭，並且哭起來。」當時吳京及沈騰立即安慰她。

《我》片總監製黃建新剛巧亦有出席今次論壇，笑着補充：「當時挺難忘，因為一大群人圍着安慰她，但都哭了20多分鐘。」子怡續指其實誰都幫不上她，而她自那時候起就睡得不好，壓力極大，幸最後能完成任務，而吳京及沈騰因各自忙於拍攝自己的單元，最終沒有特別再幫她。

汪峰帶貨被嘲

子怡四出參加公開活動，其老公汪峰亦非常忙碌，早前加入了直播帶貨，網民有讚有彈。有刻薄網民留言嘲汪峰有章子怡，不用出來帶貨那麼辛苦，不過汪峰沒有被這些流言擊倒，有指其帶貨量屢創新高，社交平台更在短時間內「漲粉」400萬，相當厲害！