東方日報C2：湯洛雯驚現「分身」圖詐財　急拆騙徒假面具

湯洛雯（靚湯）最近被不法之徒冒名開設社交網帳戶，並向其身邊人埋手借錢，金額達6位數字，幸好她及時發現，在網上踢爆騙徒惡行，提醒親友不要受騙！拆穿騙徒假面具之餘，蜜運中的她又不忘晒相放閃，一度被誤會公布婚訊！

近年網上騙案屢見不鮮，靚湯亦無辜成為受害者！有騙徒盜用她的照片開設社交網帳戶，並主動向其親友搭訕，取得信任後再發出借錢短訊，內容稱需要錢去令其主演的電影可以上映，金額約26,000美元（約20萬港元），友人覺得事有蹊蹺而致電查問，靚湯隨即在社交網踢爆此事，澄清她所有社交媒體帳戶都有認證，叫大家小心。

暫無意報警

記者就此事致電靚湯，她直言幸有朋友發現：「朋友話有人扮我開咗個人社交平台，先Follow我嘅朋友，撩佢哋傾偈，之後就問佢哋借錢，我知道之後，即刻話件事畀親戚朋友知，先發現原來有幾個親友都收到呢啲短訊，好彩佢哋覺得好奇怪，冇理到。我亦即刻喺網上澄清番件事，因為擔心親戚朋友畀人呃錢嘅話就唔知點算。」

問到男友馬國明對此事有甚麼意見？會否報警備案以策安全？她說：「好耐之前都試過有人冒佢名去借錢，當時佢經公司出咗個聲明，我依家嘅情況暫時唔算好誇張，所以先喺社交平台講咗先，我啲親友都應該會睇到個Post。」

出海睇日落

由於沒有親友受騙，靚湯放下心頭大石，更在社交網放閃，上載與男友出海欣賞日落的合照，高海寧亦有同行。相中馬國明攬着靚湯，將手放在她的腿上，而她依偎着男友擺出心心手勢，甜到爆！突然高調放閃，好友蔡思貝、朱千雪、黃嘉樂等都大讚Sweet，網民肉緊追問是否好事近，連林盛斌亦幫口催婚：「結婚啦，快啦！儲定人情！」靚湯對此笑說：「只係Share吓相啫！雖然（張相）乜都睇唔到，但影到個日落好靚，所以咪分享吓囉！我哋真係好少Upload相。」

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