【特約報道】水果營養豐富、有益健康，而且色澤鮮艷、味道香甜，最適合於炎炎夏日享用。在香港種植的水果種類繁多，香港郵政特以「水果」為題，發行一套六枚郵票、一張郵票小型張及相關集郵品，為大家帶來一個清涼的夏天。

是次發行的六枚「水果」郵票每枚分別繪畫了一種在香港種植的生果，包括橙、西瓜、番石榴、荔枝、香蕉及木瓜。設計師運用生動活潑的手法，把生果刻意放大，讓人們置身其中休閒地生活，配以色彩鮮明的水彩畫風格及特別壓印效果，以增強水果在郵票上的立體感，令水果的視覺效果更鮮明、更吸引，營造出令人心曠神怡的氣氛。

$2郵票 － 橙含豐富維生素C。一個橙的維生素C含量相當於我們一天所需量的一半。橙多作餐後水果或搾汁飲用，亦可製成蜜餞、果醬、果酒，以及加工製成罐頭食品。橙皮含有香油，散發出濃烈香味。以橙皮入饌可提升菜式的味道。

$2.60郵票 － 西瓜含大量水分，是消暑解渴的佳品，亦有β-胡蘿蔔素、維生素C和茄紅素。西瓜通常呈球形和橢圓形，亦可人工培植成不同形狀，例如方形和心形。本地有機西瓜果實大小適中，適合時下中小型家庭闔家享用，深受消費者歡迎。

$3.40郵票 － 番石榴堪稱維生素C之王。兩個小型番石榴的維生素C含量約等於四個小型奇異果或三個中型橙。番石榴亦含有豐富鉀質和β-胡蘿蔔素。番石榴含果膠，故適合加工製成果醬和果凍。

$3.70郵票 － 荔枝含豐富維生素C，其含量甚至較橙和士多啤梨還高。不過，俗語有云︰「一粒荔枝三把火」，意在提醒我們進食不宜過量，以免攝取過多果糖和熱量。

$4.90郵票 － 香蕉含豐富鉀質和水溶性纖維，當中的果膠和寡糖能增加腸道益菌的數量，有助促進腸臟蠕動，防止便秘。由於香蕉營養豐富，含多種維生素和礦物質，故又被冠以「智慧之果」和「快樂水果」等美名。

$5郵票 － 木瓜含豐富β-胡蘿蔔素和維生素C ，亦含有木瓜酵素，有助分解蛋白質，促進消化吸收。成熟的木瓜，可用作鮮食，做飲品及加工醃製食品。未成熟的青木瓜亦可用於烹調各式健康美味佳餚。

郵票‧郵趣@Hongkong Post Stamps：