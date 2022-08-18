與「食物」有約　品味視覺盛宴

召喚為食貓！作為稱職的食物愛好者，無論風吹雨打、日曬雨淋都阻擋不了你們覓食的心；但今次要覓的並不是真食物，而是食物造型的卡通及藝術品，雖然無得醫肚，不過就可以一飽眼福、購物欲，再打埋卡，活動滿「紛」呀！

【菠蘿油妹妹遊樂園】

說到美食，怎少得充滿港風的茶餐廳呢？即日至8月21日由本地薑設計、擅長主理茶餐廳的卡通人物「菠蘿油妹妹」來到新都會廣場，舉行「菠蘿油妹妹遊樂園美食美酒市集」，不但有匯聚了超過70款環球美食，以及罕有酒釀供選購的市集可逛，活動期間「菠蘿油妹妹」更可愛聯乘多款經典茶餐廳美食，於商場打造了三大打卡裝置，同場還有其全港首間期間限定店，大家必定滿載而歸！盡情購物之餘，都要記得賺埋商場因應消費券發放而推出的優惠，回贈率高達20%的「全城消費加碼賞」活動，另有「Get it Beauty 」活動及「全城瓜分 人人有份」活動，即日以電子貨幣消費滿指定金額即可參加，大家買完記得同時留意一下啦！

【藝術創意之旅】

精美的甜品往往有令人心情變好的能力，K11 MUSEA Art Karnival將展出一系列世界級藝術傑作，拓展實體與虛擬藝術的邊界，其中包括全港首個幻覺蛋糕館「Cake Illusions」，館內有由本地烘焙品牌Dear Harley Bakery的創辦人、幻覺蛋糕藝術大師Alison Chan 親手打造一系列以假亂真的幻覺蛋糕，其中部分蛋糕將置放於6米長枱上，以「After Party」為主題，混合真實物品展示，挑戰視覺，參觀者更可到投票區參與遊戲，挑戰自己的眼界，猜測哪個是真蛋糕，Alison更會於周末不定時到場參與「切蛋糕」儀式，驗證真偽。

此外，場內還有另一個焦點展覽─黎曉亮「三個展」，展覽包括「回到黑色」（Back to Black）、「北京公寓」（Peking Apartments）及「孤獨星球」（Lonely Planet）3個系列，探索攝影與人的三種距離，參觀者更可利用嘗試還原「回到黑色」拍攝場景的互動攝影裝置，拍下別具風格的黑白照。

藝術氛圍不止於此，場內更有超過20件全球知名藝術家的精彩作品遍布各樓層展示，真係令人目不暇給，活動日期至9月11日。想更投入藝術世界？K11 MUSEA還提供免費藝術導賞團，以及聲音導航的線上導賞，讓參觀者多方位欣賞藝術。