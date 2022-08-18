香港國際旅遊展開鑼　去台灣館暢遊4大主題區．贏取豐富獎品

第36屆香港國際旅遊展（ITE）今日揭幕，其中「台灣館」會一連四天（8月18至21日）提供台灣各地區「生態、文化、美食及樂活」深度旅遊資訊。（台灣觀光協會香港辦事處提供）

【特約報道】第36屆香港國際旅遊展（ITE）今日開鑼，今年台灣觀光協會香港辦事處以「多元主題‧安心旅遊」主題參展，「台灣館」（J101 展位）一連四天（8月18至21日）於香港會議展覽中心3D-3E館，提供各地區「生態、文化、美食及樂活」深度旅遊資訊。

台灣觀光協會累積過去推動單一主題旅遊成果，以觀光plus概念，在今年全力推廣多元主題旅遊。整合出生態（親山、親海、地質、賞花鳥蝶）、文化（民俗節慶、部落、客庄、小鎮、博物館）、美食（溫泉美食、米其林、夜市）及樂活（溫泉、自行車、馬拉松、鐵道、綠古道）等4大主題，呈現台灣多元風貌，滿足不同旅人喜好。

今年「台灣館」分成五大展區，包括「台東藍皮火車」、「台南3D七股鹽山」、「好想好想喝珍珠奶茶」、「台灣森呼吸」及「台灣館小舞台」，民眾即場打卡上載照片即可換取航空公司限定禮品、運動禮品、台灣小提燈及喔熊口罩(禮品款式不設挑選，數量有限送完即止)，更有機會贏取香港台灣來回機票、運動購物禮券、台灣伴手禮福袋等大獎，詳情可瀏覽「台灣觀光協會香港辦事處」Facebook 粉絲專頁。

本年參加單位更陣容鼎盛，包括（排名不分先後）長榮航空公司、中華航空公司、香港快運、香港航空、KKday、台灣東北角暨宜蘭海岸風景區管理處、大鵬灣風景區管理處、日月潭風景區管理處、參山風景區管理處、阿里山風景區管理處、雲嘉南風景區管理處、台灣休閒農業發展協會、捷安特旅行社等。受疫情影響，多數台灣旅遊界業者雖未能親臨會場，但透過台灣館小舞台線上直播，分享台灣在地最新鮮有趣玩樂、美食等豐富資訊，展期四天更會送出多款台灣特色禮物。台灣觀光協會香港辦事處希望透過是此活動，讓民眾為疫後旅遊做好準備，台灣期待大家的到來！

專題講座

「台東的藍調時光」莎莉

8月20日（14:00–14:45）台灣館小舞台

莎莉：旅遊 Blogger、著有《台東人的慢靈魂》，「偽文青。去旅行。散散步」 專頁創辦人，將介紹台東藍皮火車遊及周邊景點，帶大家來一場藍色旅遊。

「游走於咖啡與山嶽之間」阿茵

8月21日（13:00–13:30）演講廳 B

8月21日（14:00–14:45）台灣館小舞台

阿茵：旅遊 Blogger、「台灣跟我玩」專頁創辦人，是一位熱愛台灣及熟悉台灣咖啡達人，將帶大家跟着咖啡香及山嶽，享受台灣風味，來一場「台灣視覺、味蕾之旅」。

「單車旅行 - 家人好友聯繫感情」捷安特旅行社

8月18日（15:00–15:45）台灣館小舞台

捷安特旅行社：捷安特集團旗下提供一站式的服務的旅行社。介紹單車環島旅遊、以及台灣騎單車裝備等豐富資訊。

香港國際旅遊展（ITE Hong Kong 2022）

地點：香港灣仔會議展覽中心（展館3）

地址：香港灣仔博覽道1號

台灣館：J101 展位