瑪莉亞卡里註冊做「聖誕女王」被音樂人反對

美國天后瑪莉亞卡里(Mariah Carey)90年代主唱的聖誕名曲《All I Want for Christmas Is You》唱到街知巷聞,有傳媒爆她上月曾向「美國專利及商標局」為「聖誕女王」(Queen of Christmas)註冊商標。不過卻被音樂人鬧爆反對!

據知她將此名稱註冊商標全因為去年美國音樂雜誌《Billboard》於文章中形容她是「無可爭議的聖誕女王」。除了「聖誕女王」之外,有指她亦將「聖誕公主」(Princess of Christmas)等名字註冊商標。不過美國兩位音樂人Elizabeth Chan和Darlene Love就反對瑪莉亞的「聖誕女王」稱號。她們表示過往已用此稱號出碟。去年,Elizabeth曾推出名為《The Queen of Christmas》的大碟,而Darlene Love亦於2018年推出過同名大碟。據知Elizabeth已透過律師入紙反對她申請專利,她受訪時說:「聖誕係所有人嘅事,應該要與人分享並唔係個人擁有,瑪莉亞咁做係唔啱。」Elizabeth更深信她並非純為音樂而註冊商標:「佢會嘗試出酒用品、衫、口罩、狗領帶等等。」

至於Darlene日前就於社交網留言批評瑪莉亞。她說:「瑪莉亞真係將『聖誕女王』註冊商標?即係代表我唔可以用呢個稱號?早於29年前大衛利達文(David Letterman)已稱我係『聖誕女王』,比起瑪莉亞推出《All I want For Christmas Is You》早一年。我已81歲,唔會改變任何嘢。如果瑪莉亞有咩問題可以打畀大衛或我個律師!!」