向閃婚孔孝真　偷學時尚女王穿搭

拍出多部為人熟知韓劇的時尚女王孔孝真，早前大方認愛，與韓裔美籍歌手Kevin Oh拍拖，現在「姐弟戀」開花結果，即將在10月底舉行婚禮，讓大家都非常驚喜。孔孝真不是第一眼美女，但她的溫暖氣質卻非常有魅力。而且她本人的穿搭都很有個人特色，兼顧隨性和高級感，被譽為最時尚的南韓女星。今次就為大家解析她的3個特色穿搭，絲打們不妨參考一下。

舒適感穿搭

這種穿搭的方式就是，身上服裝的主色調不超過3種，而且飽和度較低，盡量選擇剪裁上有質感的。這種穿搭方式有種好處，就是永不過時。因為衣服顏色的選擇相對比較簡約，而且服飾的設計幾乎沒有圖案。孔孝真與朋友一起出去遊玩的兩套穿搭都是這種風格，例如與鄭浩妍合照的這套服裝，整體是很簡約的黑白穿搭，但是衣服側面卻有高開衩設計。而另一套則是上身穿一件素色的長袖衫，下身不要以為是一條普通牛仔短褲，兩腿的剪裁不一樣，另一條腿是長褲設計。

碎花裙搭配

孔孝真總能把別人穿起來顯老套的衣服，穿的非常時尚。像是碎花裙這種單品如果有點發揮不好，搭配的小飾品或鞋款的風格不對就會讓人視覺上老幾歲。不過孔孝真卻穿得非常青春好看，她搭配的鞋子雖然有長靴、布鞋等，卻非常合襯，搭配比較斯文的碎花裙會有一點反差感，而且充滿夏日氛圍。

長裙當外套

仔細觀察孔孝真的社交平台，發現她很喜歡牛仔單品和長裙，總喜歡將裙子變成其他的穿搭單品，例如當成外套。孔孝真這套穿搭將深色牛仔長裙變成外套，上身穿一件針織短衫，下身搭配寬鬆的淺色牛仔褲。整套穿搭很有創意，營造了層次感。將簡單的牛仔單品變得獨特，化為自己的風格。鞋子就搭配與牛仔藍撞色的粉色拖鞋，令視覺更添亮點。