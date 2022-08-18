朴恩斌與姜泰伍復合失敗　《禹英禑》收視微跌

韓星朴恩斌主演的ENA韓劇《非常律師禹英禑》將於今晚（18日）大結局，昨晚（17日）播出的第15集講述朴恩斌、河允景與朱鐘赫從濟州島回來之後，因為上司姜其永要入院做胃癌手術，被迫要和姜其永的死對頭崔代勳合作，崔代勳不接受朴恩斌的意見，最後更要她退出今次官司。

而河允景之前一直因為覺得朱鐘赫有心計而叫他做「權謀術數權敏宇」，但她在濟州島時發現對方細心和成熟一面，開始對他有好感，而朱鐘赫知道河允景喜歡自己後，態度亦開始有改變。

至於朴恩斌之前突然向「暖男同事」姜泰伍提出分手，男方追問原因，朴恩斌便說：「我不確定自己是不是能夠帶給你幸福，我好像只是個需要你照顧的人。」姜泰伍知道朴恩斌是聽到他與姊姊的對話而提出分手，便指自己只要跟她一起便感到幸福，但朴恩斌指自己因為患有自閉症，總是自我中心，沒有信心能令姜泰伍不感到孤獨，故拒絕與他復合。

新一集平均收視錄得13.779%，雖然比上集下跌0.867%，但仍以壓倒性姿態稱冠同時段劇集，至於池晟主演的tvN劇集《獵鑽緝兇》及池昌旭主演的KBS劇集《說出你的願望》則分別錄得2.866%及2.2%收視，被《非》劇拋離九條街。