新款特色雞尾酒　隨時隨地Happy Hour

富視覺效果和層次的雞尾酒，是放工去Happy Hour的好選擇，和朋友摸住杯底傾偈，壓力全消。近日坊間推出不同類型的新款雞尾酒，亦有品牌推出家用新味，想學做調酒師的話，更有工作坊讓你一展身手，愛酒人士要留意喇。

人氣氈酒

芳香富層次的氈酒，除了Gin Tonic或Martini，也有不同的配搭。以湖水綠酒瓶重新打造的No.3 London Dry Gin，在這個8月和香港四季酒店ARGO合作，推出2款期間限定雞尾酒。Century Highball除有氈酒和湯力水外，還加入紫蘇酒 ，清甜甘香。另一款Heirloom Gimlet，氈酒加入以北歐阿夸維特烈酒浸泡過的番茄，鹹酸味突出，於夏天喝最是清爽。

印度香料氣息

要數印度的人氣飲品，大家可能只想到茶或奶茶，由現時至9月30日，香港瑰麗酒店米芝蓮一星印度餐廳CHAAT和品牌Hapusa Gin合作，於每月第一個及最後一個星期五推出3款香料雞尾酒。Marigold Sunshine選用氈酒、薑黃和生薑調配，金黃色調配辛口味道。月桂、茴香、蛋白和氈酒調製的Masala Sour，芳香幼滑。 Himalayan Punch以氊酒、薄荷、青瓜、白香艾酒和柑橘等炮製，清新富果香。客人可選擇單點享用，又或配午餐作Pairing，看看加入香料的雞尾酒，會否和印度菜產生化學作用。

夏日果香

假日放空，摸住酒杯底欣賞日落，感覺相當Chill。早前開業的香港銀樾美憬閣精選酒店The Pavilion雞尾酒吧，設有戶外座位，室內室外都可飽覽日落美景。酒吧每月都會更換酒款，適逢夏天，調酒師特別以水果為題，調配出新款雞尾酒。Sliver Mojo以荔枝浸泡的氈酒，配荔枝糖漿、蘇打水、苦精、羅勒和蛋白等，每一口都有淡淡荔枝香。另一杯Pineapple Bun，選用冧酒、菠蘿汁、肉荳蔻、椰子忌廉和菠蘿乾調配，放在銀色杯子內，未喝已感透心涼。

星級之選

除了氈酒，冧酒也常用來調配雞尾酒，中環Quinary由8月17日至9月17日和冧酒品牌Nusa Caña 合作，推出幾款限定雞尾酒。Nu Wave Mojito冧酒和柚子加冰搖晃，再將之碳酸化，散發亞熱熱帶氣息。Jungle Daiquiri 以熱情果蓉、茉莉花糖水及梅茲卡爾酒配搭，冧酒的椰子及蔗的味道很突出。至於Java Tea Punch，選用2款冧酒加菠蘿、杧果、木槿花糖漿、玄米茶糖漿和西柚苦精，果香富層次。在8月17日及9月17日，著名調酒師Antonio和冧酒品牌聯合創始人Sam Jeveons會親身為客人調酒，讓客位一嘗大師級手勢。

燒酎調酒新體驗

在日本備受歡迎的燒酎，香港人卻並不大認識，餐飲集團Maximal Concepts旗下的香港第一間推出日本燒酎為主打、亞洲五十大最佳酒吧之一的The Aubrey，於即日起帶來全新的雞尾酒體驗，選用多款燒酎設計出8款雞尾酒。調酒師用上薩摩燒酎、壹岐燒酎、球磨燒酎、琉球泡盛酒，每款燒酎調製出兩款調酒；Harmony就用上薩摩燒酒和葡萄汁等調製而成，葡萄汁無掩蓋燒酎中水果及紅薯的香味，配合天然碳酸和以水田芥葉作為點綴，清新迷人。採用熊本縣人吉市出產的清香大米製作的球磨燒酎，加入紅薯燒酒，配以Amontillado雪利酒和香蕉酒，調製出Mizu No Kuni雞尾酒，層次豐富又令人回味。富濃濃亞洲風味的Worship，用上來自沖繩島、以泰國長粒米製成的琉球泡盛酒，配以利萊白利口酒中的花香，以及白可可甜酒中的朱古力味道，別具風味。

學做調酒師

在家無所事事，想親自調配雞尾酒但又苦無頭緒，不如去跟大師學習。尖沙咀SAVVY由現時開始，逢星期日指定時間推出由首席調酒師Pauline Rose Torres Escolano主理的調酒大師課程，當中包括調製招牌雞尾酒或無酒精雞尾酒乙杯及一口杯，如Light Up一口雞尾酒以氈酒作主調，加上藍柑糖漿和蘭利氈酒，學員可學習在表面加入泡泡。另一款Cocovvy選用斑蘭風味伏特加、椰子忌廉、椰子水和蝶豆花糖漿調配。客人可因應需要選擇無酒精雞尾酒課程，Ring a Bell以杧果桃茶、菠蘿汁和果肉，加青椒調配，Sweet 17由紅桑子茶、士多啤梨糖漿和香草泡沫調配。完成課程後會獲證書，當晚惠顧餐廳晚市可享85折優惠。

家中瓶裝雞尾酒

天氣炎熱又落雨，不想出外但又想飲番杯，都有辦法。瓶裝雞尾酒品牌Ping因應2周年，和日本插畫師瓜生太郎合作，推3款限量別注版瓶裝雞尾酒系列。Red Lips以蘋果汁、番茄、乳酪加日本燒酎，酒瓶以紅色系設計，代表成熟穩重而有品味的知性女士。日本沖繩菠蘿味燒酎加橙、檸檬和熱情果調配的Yellow Wave，瓶身是橘黃色的菠蘿圖案。Pink Moon內有日本燒酎、乳酸飲品、西柚和蜜桃，香甜味道配粉紅色瓶身，富甜美浪漫氣息。