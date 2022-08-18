《披荊斬棘》官宣！蘇有朋減肥成功變大熱　林峯疑遭不公對待？

內地人氣節目《披荊斬棘的哥哥》令多位男星人氣再升，節目第二輯《披荊斬棘》即將於明日（19日）起播放，自然成為全城焦點，官方連日來率先正式公布32位「哥哥」陣容，同早前網上流傳嘅名單一樣，香港方面有林峯、吳卓羲、劉愷威、周柏豪、溫兆倫、曾比特（Mike）等人加盟，台灣代表則有任賢齊、吳建豪、潘瑋柏、蘇有朋、王大陸、吳克群等，而上輯憑「大灣區哥哥」爆紅嘅陳小春及張智霖（Chilam）亦再度回歸。

節目組更釋出各人嘅時尚海報相，眾人分別以黑白西裝亮相，型格十足，每個人仲有專屬嘅獨白片段，講述參賽嘅心聲，當中最大亮點，就係喺一眾哥哥幾乎最年長、現年57歲嘅溫兆倫，保養得非常好，依然青靚白淨，唔輸其他較年輕嘅「哥哥」。與此同時，節目組亦公開主題曲MV，有別上年，今次歌曲並冇特別安排C位，一班「哥哥」輪流演唱，似乎實力平均，定必有一番龍爭虎鬥，其中近年被指中年發福嘅潘瑋柏及蘇有朋都減肥成功，回復瘦削身型及V臉，蘇有朋更被網民睇好有機會爆紅兼跑出奪冠，成為「下一個王心凌」！

另外，劉愷威於大合唱時，罕有展示結他才藝，亦成功引起關注。至於賽前大熱之一嘅林峯，被網民發現喺MV中欠缺大頭高清畫面，每次入鏡都鬆、郁、矇，即有網友為佢抱不平。