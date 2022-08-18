靈敢侶情：自己整就健康啲？

近年，愈來愈多人自己做麵包，深信︰「自己整健康啲吖嘛！」這是否真的？

好多年之前，我在其他地方教廚藝課，完課後，一位學生前來問我︰「老師，以前兒子每早都會吃兩個麵包，街買的，但自從他吃我做的麵包，就常胃痛，最近還長疹，你知道原因嗎？」

細問之下，原來這位學生所用的，是10多元1公斤、已漂白、及加入了令麵糰更容易、更快搓出薄膜的添加劑的麵粉，這已經不能說是「健康啲」。然後，分量上︰街用10克麵粉，再加點添加劑，便能做出一個發到好鬆、好大個的麵包，但自家製的，至少要用20克麵粉才能做出一個。計計數，吃街買的兩個麵包，才吃了20克麵粉，吃阿媽做的，兩個有40克麵粉。即是說，阿仔每天吃了雙倍分量，先別說材料如何，吃多了會胃痛，不足為奇。

見到坊間有不少食譜，為了做出鬆軟麵包，都會加入各種材料，近年見得最多的，是煉奶、忌廉、忌廉芝士也見過，再加上漂白了的麵粉，這些高脂、高糖、含漂白劑的食材，久不久吃是可接受，但若然用來做日常麵包，則不可能是健康。

所以，自己整未必真的會「健康啲」，只能夠說是「衞生啲」，如果你個人比較乾淨的話。自家製，重點是你用甚麼原材料。下次買材料做麵包，請先多了解，才能做到「自己整健康啲吖嘛！」

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

Instagram︰echow03