電腦節8.19揭幕　優惠率先睇

暑期展覽活動浪接浪，8月19日終於迎來一年一度的「香港電腦通訊節」（簡稱電腦節)！今年參展商逾200間，展位多達600個，而適逢第二期消費券派發，不少展商都以會場限定優惠吸客，部分激安價更低至$1！今次就按分類都同大家搜羅出來，想入場執平貨就咪錯過！

網絡產品篇

亞洲首發

Linksys於電腦節帶來多款Wi-Fi產品優惠，當中最抵是MR6350， 此入門級Wi-Fi 5 Router原價$599，會場優惠價激減至$1有交易，全場限量5部，手快有手慢冇！另外，凡入場購買兩件E7350 Wi-Fi 6雙頻路由器，第二件即由原價$599減至$299，盡享半價優惠。特別一提，同廠Wi-Fi 6E路由器Hydra Pro 6E將於場內作亞洲首賣，以會場價$2,499接受預訂，比原價平足$500，入手更可獲now-E連環娛樂通行證及四輪購物車等獨家禮品。（攤位K11、K12）

6E平賣

最新Wi-Fi 6E技術近日正式登陸香港，TP-Link遂於場內展出Deco XE75及Archer AXE75兩款三頻Wi-Fi 6E路由器，並以優惠價發售，前者由$2,899減至$2,598，後者由$1,499減至$1,299，並分別送多功能電燒烤盤及UC400 Type-C轉接器。若預算低一點，亦可以優惠價$399購買Archer TX20U雙天線高增益雙頻USB無線網卡，入手送氣炸鍋，認真吸引！（攤位J01）

打機電競篇

特價套裝

今年電腦節漢科電腦主打電競產品，其中MSI一系列品包括Clutch GM11滑鼠、Vigor GK30 TC鍵盤及Agility GD21滑鼠墊以套裝優惠價$599發售，平足$558再送Immerse GH30 V2遊戲耳機。漢科同時展出英國品牌Province5的Quickshot電競椅，獲英超球會官方授權，椅身繡有利物浦、曼城、阿仙奴及車路士會徽，並用上對應配色，入場買只需$1,599，較原價便宜$200。（攤位E11-E20、D20、D18）

流動顯示

流動顯示屏除可作為筆電副屏，還可接駁手機或遊戲機之用，Zoho Z17P300H便是其中之一，其17.3吋屏幕支援1,080p解像度及300Hz刷新率，用來玩射擊Game都能保持極高流暢度，電腦節開賣價僅為$2,499。鍾意座枱電競芒的話，則推介MAG Artymis 242C，此23.6吋顯示器內置1000R曲面屏幕，帶來178°超廣角視野，加上1ms反應時間及不閃屏技術，大幅提升遊戲浸沉感。此機原價$1,999，每日首5部減至$1,399。(攤位J31、E11-E20)

手提電腦篇

祼眼現身

Acer多部Predator Gaming手提電腦於場內以優惠價發售，減得最勁是Helios 500，搭載17.3吋165Hz屏幕、Intel Core i7-11800H處理器、RTX 3080顯示卡等頂級配置，卻由原價$26,998大減至$19,999，實在是入手好機會！購物以外，把祼眼3D技術帶到遊戲筆電的Predator Helios 300 SpatialLabs Edition，也將首度在香港展出，毋須佩戴3D眼鏡就能看到遊戲畫面「激凸」呈現，保證大開眼界！(攤位D01)

千元回饋

ASUS期間推出「華碩夏日賞2022」活動，精選多達25款不同系列的手提電腦，以低至68折優惠價發售，當中Zenbook Flip 13 OLED減至$7,998 ; Vivobook 15減至$4,998 ; ROG Zephyrus G14減至$15,998等，全部均有禮品套裝回饋，總值逾千元。此外，於優惠期內購買指定型號Zenbook， 可免費獲贈12個月Microsoft 365個人版，幫大家慳番$540！(攤位C11-C20)

周邊配件篇

豪送廿萬

2022年是KIOXIA發明NAND FLASH快閃35周年，廠方藉電腦節於攤位內慶祝一番，期間舉辦舞台活動，並送出20張總值超過2萬元的KIOXIA Exceria High Endurance高耐久512GB microSD卡。另外，同廠Exeria Plus 1TB SD卡提供50%折扣，將於$2,680會場價發售。(攤位K01)

多屏方案

本地電腦配商UNITEK今年亦有撐場，多款年度旗艦產品均以特價發售。經常要多屏操作的用家可留意M1 Docking Station，使用DisplayLink DL-6000系列晶片，可讓M1晶片Mac機同時支援3個4K顯示屏，會場價$1,880。針對Game迷則有PS5專用SSD外置盒，可輕鬆轉移及備份遊戲記錄及存檔，會場價$388 (攤位F33)

「香港電腦通訊節 2022」活動詳情

日期︰2022年8月19日至22日(星期五至一)

時間：10:00am-9:30pm（8月22日6:00pm閉幕）

地點︰灣仔香港會議展覽中心一號展覽廳

網址︰www.hkccf-expo.com

票價︰$35 (1米以下小童及65歲以上長者，或持合資格「傷殘人士登記證」人士免費入場)