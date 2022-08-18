劉雅瑟成三料影后威到盡　笑稱鄭保瑞夠黐線

第40屆香港電影金像獎頒獎典禮於上月17日圓滿結束，日前電影《智齒》出爐影后劉雅瑟、監製黃柏高、演員廖子妤，出爐影帝謝賢聯同電影《殺出個黃昏》監製、編劇林家棟等出席祝捷會，導演莊文強更即場公布今年的金像獎帝后同時獲選「香港電影導演會」2021年度「最佳男主角」及「最佳女主角」。

劉雅瑟以大熱姿態奪香港電影金像獎「最佳女主角」、香港電影導演會「最佳女主角」及香港電影評論學會大獎「最佳女演員」。黃柏高、林家棟、劉雅瑟、廖子妤亦代表劇組衷心感激觀眾的支持。對於三度封后，雅瑟謙虛地指：「三個獎項都是千斤重，怎樣都要帶回家慢慢欣賞。真的非常感謝鄭保瑞導演，沒有他就沒有我，也感謝家棟哥，讓我從中知道整個團隊的流動性至為重要。謝謝所有喜歡《智齒》的人，我對大家來說是陌生的，謝謝大家對我演王桃這個角色的認可。」被問到可有考慮再接拍鄭保瑞導演的電影？劉雅瑟笑言：「鄭導演係黐線！其實我都是！不休息不吃飯我都可以！」

憑《梅艷芳》拿下最佳女配角的廖子妤則指：「拍攝時的導演、家棟哥和雅瑟不停討論，好像查案一樣抽絲剝繭，我希望有機會可以參與更多。」