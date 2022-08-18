新歌被網民質疑搵代唱　 炎明熹澄清：嗰個係我嚟！

剛開始放暑假的歌手炎明熹（Gigi），日前在學校結業禮上獲頒音樂課外活動優異獎，她說：「係呀，（考試成績呢？）都滿意OK呀。」9月升讀中六的她將要應付DSE，工作可會減少？她說：「前一陣子要考試，公司都畀足時間我去溫書，相信到時公司都會有安排。」雖然暑假剩番2星期，但都有休息時間，她說：「今個月20號會同JW有個LIVE音樂會，仲有Chantel（姚焯菲）同Aska（張馳豪）。」

今日（18日）她到電台宣傳新歌《焰》，對於歌曲中一段Rap，被網民質疑她搵代唱，她說：「嗰個係我嚟，今次唱腔的確有啲改變，因為希望每首歌都有啲唔同變化。」至於香港開電視的選秀節目《就是青春》，19歲的參賽者洪韻騏獲封做「翻版炎明熹」，Gigi坦言不認識對方，她說：「不過佢唱歌好好聽，（你聽過？）姑丈畀我聽過佢首歌，我覺得佢唱得好聽。（話佢係你勁敵？）唔係，我對手係自己度（她舉起自己隻手）。（有關方面借你做宣傳？）點講好呢，還好，我唔介意，（因為你紅嘛！）我諗OK，唔知點答。」而問到她覺得兩人外形似嗎？她就表示：「可能大家都有留蔭，不過我啲蔭以前短啲，依家長咗要剪短啲啲。」