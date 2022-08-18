銀河摺機售價曝光　即日接受預訂

Samsung早前發表下半年旗艦摺機Galaxy Z Fold4及Z Flip4，話咁快香港呢邊就有發售詳情。廠方宣布兩部手機即日至9月1日正式接受預訂，並於9月2日公開發售。

港版Z Fold4設有12GB RAM+256GB ROM、12GB RAM+512GB ROM及12GB RAM+1TB ROM三種容量版本，售價分別$14,598、$15,598及$17,598，身價不菲。預售期間買機仲有多項優惠，包括Samsung Care+一年裝置保障、免費獲贈Galaxy Buds無線降噪耳機、透過Samsung Trade-in網站享額外$1,500回贈等。

港版Z Flip4則有8GB RAM+256GB ROM及8GB RAM+512GB ROM兩款容量，分別賣$8,298及$9,298。優惠包括Samsung Care+一年裝置保障、免費獲贈透明保護殻(附指環扣)及無線閃充充電板P2400等，而舊手機Trade-in回贈最高也達到$1,000。