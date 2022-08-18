《無窮之路II》未播先Hit！陳貝兒搵命博挑戰人體極限

陳貝兒主持的《無窮之路II—無價之保》將於本月25日起於TVB播出，該節目第一季叫好叫座，令今次第二季未開播，經已在內地掀起極高的關注！今季5人攝製小隊繼續秉持「堅毅不屈」的求真精神，耗時兩個多月走遍內地十多個省市，包括青海省、雲南省、新疆維吾爾自治區、內蒙古自治區、海南省等，從內地最北拍到最南，追尋一則又一則感人而又發人深省的「小人物大故事」！

由於行程要配合隔離等問題變得緊絀，休息時間少之又少，陳貝兒受訪時說：「很多時候是忙到夜晚，搭乘夜機飛到第二個地方，第二天清早繼續開機拍攝。」除了分秒必爭，大自然給予的考驗，包括連綿狂風暴雪的來襲、零下超低溫及接近40度灼熱高溫的超高溫差、高達海拔4,700米的低氧含量環境，均大大提高了拍攝難度，攝影師及陳貝兒身體狀況更一度響起警號。

去年，陳貝兒與攝製隊攀爬延綿不見盡頭的天梯為觀眾留下深刻一幕、今季5人攝製小隊除了繼續挑戰「高度」爬天山之餘，更會「落海」潛水種植珊瑚，這些對陳貝兒來說均是新體驗、新嘗試，陳貝兒笑言：「行動很渺小，只希望為生態環境出一分力。我希望透過節目拉近人與自然的關係，讓大家看到國家在保育上下了甚麼工夫，也看到那些為生態保護而默默付出的無名英雄。」