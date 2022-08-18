《明日戰記》耗資4.5億　 姜皓文拍到兩度中暑嗌辛苦

古天樂與劉青雲主演的電影《明日戰記》耗資4.5億港元，被喻為香港電影史上最大製作規模的科幻片，用上大量電腦特技，參與演出的姜皓文接受訪問指拍攝相當辛苦，更試過兩度中暑的他笑說：「我哋啲衫嘅物料、設計唔係畀人着架，真係好熱、好辛苦，我都中過兩次暑。」不過，值得高興的是太太開心，他笑說：「我老婆好鍾意睇科幻片，佢知道我拍開心過我，我同佢講你老公有份去拯救地球，哈哈。」

而導演吳炫輝坦言《明》投資如此巨大當然有壓力，但多得老闆古天樂給予信心及支持，指香港製作科幻片最困難的是幾乎一切也是由零開始：「由拍攝嘅大環境到簡單到一部電話，都要由零開始，要設計大量道具、裝甲，要花好多時間、經驗先處理到。」

專長電腦特技的他對開拓香港電影的領域亦有情意結：「科幻片喺香港好似遙不可及，自己都想跨越呢個領域，其實無論動作片、劇情片都可以嘗試加入呢啲元素，但係要有人挑戰行出呢步。我同古生初衷係大家一路驚既野，唔去嘗試開拓就唔會發生，亦唔會有機會有下一部，我哋作為開拓者，希望令到好多香港電影人覺得係可以做科幻題材。」問到拍攝時老闆兼主角古天樂監場可會增加難度﹖他說：「古生好知道佢喺現場嘅角色，當然佢有諗法都會同大家討論。」