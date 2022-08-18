王祖藍絕密公開容祖兒小學曖昧名單　「李克勤」榜上有名

由王祖藍主持的綜藝節目《有個閨密叫祖藍》將於周日（21日）於TVB播出第4集，該集嘉賓是祖藍小學同學容祖兒！談到小學生活，祖藍坦承自己當時好「乞人憎」，並大爆祖兒很受男同學歡迎，指曾有男同學請教他追求祖兒之道，祖藍說：「我斜對面都有同學鍾意你，啲男仔都係鍾意成熟同有女人味嘅女仔。」祖兒聞言感嘆謂：「反而大個咗冇乜呢啲嘢（有人追），其實好想搵番細個斯斯文文嘅感覺，我覺得我愈大愈似一個男人，忽略咗做女仔嘅溫柔。」

問到二人有否曾經「鍾意過對方」，祖兒即時嚇到噴飯狀，但又貪過癮追問祖藍曾否「動情」，慘遭考起的祖藍停頓3秒後自嘲打圓場謂：「唔夠膽諗，高過我點夠膽諗。」祖兒聞言九秒九抵死反駁：「但大部分人都高過你喎。」

製作組還事先準備了2人六年班班相，他們除了對自己小時候「尊容」各有不滿，眼利的2人還鬥快尋獲彼此初戀對象，更忍不住興奮大爆「對象」中文全名，嚇得祖兒急忙阻止謂：「喂！唔好講人全名啦！」玩得興起的祖藍再如數家珍般大爆認知中祖兒的「曖昩名單」，當中竟然有李克勤，2人聽到「李克勤」3個字時更不約而同爆笑，應是有同學仔與李克勤撞名。

本集還有感人位，製作組專誠安排了二人昔日老師及同窗在節目中神秘現身，每位亮相嘉賓均對祖兒讚不絕口，其中一名祖兒由小學認識到現在的閨蜜，更大爆祖兒初入行時辛酸史，及祖兒小時候「單純事件簿」。面對突如其來的驚喜及昔日回憶的衝擊，祖兒與祖藍不約而同落下感動又感觸的淚水，更一度相擁幸福地笑，場面感人。