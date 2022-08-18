紗世SAYO　激凸G奶闖世界

日本寫真界可以話係臥虎藏龍，唔少女優嘅質素都稱得上「世界級」，有本錢吸引到來自世界各地嘅粉絲，只係欠缺一個衝出國際嘅機會。紗世係少數成功登上國際成人雜誌封面嘅日本女優，淨係睇吓嗰對「八字波」係幾咁挺，就知佢嘅魅力有幾堅！

身材勁弗

舊時好多人都話「女人三十爛茶渣」，但家陣個世界已經變晒，女人就算三、四十歲，甚至五十歲，依然可以明艷照人。以日本寫真界為例，大把女優年過三十，但魅力猶勝十八廿二嘅妹妹仔，正如今日同大家見面嘅紗世，可以話係年紀愈大，魅力愈勁！早年曾用「上衫智世」呢個藝名投身寫真界嘅佢，當初唔係太識打扮，所以際遇一般，但後來執番靚個樣，兼且改埋名，星運亦開始扭轉，就算今年已經34歲，依然散發出迷人嘅魅力。身材方面，紗世可以話係弗到爆，三圍數字已經說明一切，上圍對G奶豐滿，同圓潤嘅巨尻互相輝映，難怪有能力衝出國際。

一味靠勇

講番紗世之所以走紅，除咗因為執咗個樣、改咗個名兼加入咗新嘅藝能事務所之外，亦同佢好識得利用社交平台派福利有關，周不時以中、英、日文上載最新消息同性感相，所以人氣隨之上升。後來，一位住喺美國洛杉磯嘅朋友將紗世嘅寫真推薦到當地嘅雜誌社，外國人見到阿妹嘅火辣身材，隨即邀請佢拍寫真，就係咁，紗世成功登上國際知名成人雜誌嘅封面，真係好威水。據紗世表示，要達成夢想，一定要夠勇氣，當初佢唔係好識英文，連外國人提供嘅合約都唔識睇，又唔識用外語表達自己感受，但係一心想彈起，惟有硬住頭皮答應演出，正正憑住呢份強大勇氣，終於將難關一一克服，家陣咪成功彈起囉！