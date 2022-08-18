《乘風破浪》延續︱Twins坐鎮新節目　謝霆鋒陪飛力撐

《乘風破浪》第3季後，網民就把焦點放在2個團體綜藝節目《星星的約定》和《樂隊的海邊》的播出，有指節目於15日時開始於福建錄製，並於9月中開始播放，製作單位更預計會有15億播放量，相當厲害。

成團「姐姐們」會分為兩個不同綜藝拍攝，王心淩、鍾欣潼、蔡卓妍、吳謹言會坐鎮《星星的約定》，她們會於福建旅行，完成姐妹之間的約定。至於參與《樂隊的海邊》的鄭秀妍、于文文、張天愛等則會海邊打造一間音樂餐廳。而《星》就會加入7位男藝人飛行嘉賓，網上日前流出名單，包括有張棟梁、謝霆鋒、汪東城、辰亦儒、明道、聶遠和許凱。張棟梁、汪東城、辰亦儒以及明道跟王心淩合作過拍電視劇，而謝霆鋒跟和Twins同公司多年。至於聶遠、許凱則和吳謹言合作過內地劇集《延禧攻略》。

此外，16日生日的吳謹言昨晚（17日）與「姐姐」們蔡卓妍、鍾欣潼、王心凌、吳莫愁、徐夢桃等開直播，齊齊為她慶生。不過，王心凌只有聲不見樣，才爆出原來她不懂連線，阿嬌更教王心凌甚樣刷禮物，王心凌即被網民笑指是「笨蛋美人」。而吳謹言又問阿Sa穿得漂亮的打算去那裏，阿嬌即「男友」上身般謂：「我絕對不會讓她穿得那麼性感出街。」相當搞笑。期間，阿嬌的2隻「貓貓」不時入鏡，相當可愛呢！