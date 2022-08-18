新娘發姣　出閣變出軌

好多人話，結婚嗰日係女人一生中最靚嘅時刻，無他嘅，人逢喜事精神爽，加埋依家啲婚紗設計到勁性感，好易令人產生一親香澤嘅衝動，難怪四仔片咁鍾意以出軌新娘為主題。

鬼才執導

近年有唔少新人都會聘用婚禮策劃師幫手打點一切，但唔知會唔會好似《A Sexy Wedding Planner》嘅主角一樣，幫到瞓晒身呢？呢套由片廠Private製作嘅四仔，由鬼才導演Franck Lentini主理，故事講述Angelika Grays飾演嘅婚禮策劃師收到新娘Anna Khara嘅秘密指示，話要喺婚禮當日同前度偷情。為免新娘嘅放蕩行為，令自己嘅事業蒙上污點，佢千方百計補鑊，甚至不惜搭上新郎哥。喜感十足嘅劇情，又有偷情演出，兩種元素加埋，可以話係勁有娛樂性。

私通閨密

俗語有話：「防火防盗防閨密」，點解對閨密要咁提防？睇過呢套由Trans Angels製作嘅《Sneaky Brides》，你就明晒！故事講述Kenzie Taylor同熱戀多年嘅男友拉埋天窗，順理成章搵閨密Casey Kisses做姊妹，勢估唔到婚禮當日，Casey同Kenzie表白，仲話自己係男兒身！而更令人意外嘅係，Kenzie早就對閨密有好感，結果一場精彩嘅床戰就咁開始。話時話，如果話畀大家知，新郎早就同閨密有超友誼關係，係咪仲意外呢？

婚禮玩家

婚禮係一件莊嚴嘅事，偏偏有啲人鍾意搞事，而發生喺四仔嘅話，肯定同好色有關。呢套由VR Bangers出品嘅VR四仔《Wedding Crasher》，搵嚟身材火辣嘅Bella Rolland飾演職業婚禮破壞者，呢頭喺婚禮上突然悔婚，嗰頭就跑去前炮友嘅婚禮現場，勾引對方喺酒店曳曳。全片以第一身角度拍攝，加上虛擬實境效果，令四仔迷睇得投入，特別係欣賞情慾場面嗰陣，更有置身現場嘅感覺。