釜山市長去信總統　望BTS以宣傳世博代替當兵

人氣席捲全球的韓國天團防彈少年團（BTS）最年長的成員Jin將於今年12月滿30歲，當地網民都對他們的當兵問題議論紛紛，有網民認為他們對國家有功，贊成讓他們免除兵役，亦有不滿藝人可享有不用當兵的特權。

而BTS早前成為爭取主辦「2030年釜山世界博覽會」的宣傳大使，釜山市市長朴亨埈今日（18日）透過社交網公開寫給南韓總統尹錫悅的信，公開建議尹錫悅讓BTS以世博宣傳大使的身份服務國家代替當兵，朴亨埈在信中說：「誠懇地建議您讓BTS以藝術、體育要員的身份代替服役，BTS創造和提升韓國品牌價值是難以用數字完全表達，假如讓他們來幫助爭取申辦世博會，這份對國家的貢獻絕對不比神聖的兵役遜色。」

朴亨埈表明如果不能解決BTS的兵役問題，絕對不可能維持申辦世博會的活動，而他很清楚兵役在韓國具有象徵意義，他並不是希望讓BTS享有特權，而是希望讓他們以不同的方式履行國家的責任。

另外，南韓首都圈最近發生雨災，導致14人死亡，18人受傷及6人失蹤，多處出現嚴重水浸及停電，BTS成員J-Hope近日捐出約60萬港元，幫助受雨災影響的居民。