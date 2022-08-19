Summer Girls重量Cup開戰　李亦喬率「胸軍」撼無綫

開電視節目《Summer Girls 2022》14位參賽者昨日（18日）在西貢拍攝沙灘競技環節，眾人穿上比堅尼Top，波光四射，青春逼人！主持陳思圻（前名陳偉琪）及擔任嘉賓的李亦喬狀態十足，醒神領軍！

由前TVB《3日2夜》監製張志明打造的開電視節目《Summer Girls 2022》，透過不同的戶外水上競技遊戲，將15位女參賽者美好身段盡現觀眾眼前，該節目瞄準TVB《2022香港小姐競選》總決賽，同於9月25日推出，並請來憑無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》上位的「細龍太」陳思圻及「George」張明偉做主持，擺明向TVB宣戰！

節目組昨日在西貢沙灘拍攝外景，其中一位參賽者陳雅雯因家人染疫未能現身，其餘14位參賽者穿上比堅尼Top配小短褲上陣，全程笑容燦爛，陽光味爆燈！陳思圻與張明偉領軍，嘉賓「牛雜妹」李亦喬穿上比堅尼Top大晒4吋事業線搶鏡！

「E娃」撞奶

14位參賽者質素相當高，有樣有身材，其中以「大眼龔嘉欣」張可盈（Bonnie）、「翻版張曦雯」張嘉欣（Yanni）、曾出寫真集的鍾曦南（南南）及陳思穎（Michelle）最吸睛。擁34E上圍的Yanni與32E的Michelle合照時，「雙E」合璧，波光四射，Michelle俯身夾胸，效果澎湃，由於其泳衣少布兼有點衣不稱身，故每行一步都要整理一番，Yanni則露出胸墊。在沙灘拍攝時，穿泳衣的南南一度離罩，但她似乎並不知情，見地下有垃圾，還烏身露深溝執垃圾，成功搶鏡！

不少參賽者都擁有深長事業線，但亦有貧乳一族，其中馮靖茵不想被比下去，落力吸氣谷胸，結果拍照時出現「肋骨大過胸」的古怪模樣。而穿上單肩泳裝的李雯亦因泳衣剪裁問題令胸部被壓扁。由於眾人在30多度高溫下在沙灘暴曬，個個香汗淋漓兼溶妝，要開遮防曬及頻頻補妝。

另外，開電視兩線綜藝節目《煮題COOK》及《重新出發》最新收視亦錄得佳績，前者最高收視達4.1點，而後者最高收視達3.9點，成績理想。