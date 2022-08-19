【是日通勝】

農曆七月廿二

壬寅年 戊申月 甲辰日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、晚上9時至11時

凶時：上午5時至7時、中午11時至1時、晚上7時至9時

宜：祭祀、祈福、會友

忌：開光、針灸、除服

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：16、23、27、44

幸運顏色：銀、白

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：運勢平穩，保持好心情，遇上麻煩也不用愁。

金牛座：性格樂觀易獲幸運之神眷顧，還可改善人緣。

雙子座：事業運平平，逞強性格有可能令你惹禍上身。

巨蟹座：愛情運欠佳，要帶眼識人，有些人不值得愛！

獅子座：感情關係面臨考驗，穿戴金屬飾物對你有利。

處女座：有得必有失，毋須介懷，保持平常心很重要。

天秤座：財運最強！物質生活無憂，投資易有斬獲。

天蠍座：愛情運不是太好，勿為不愛你的人浪費時間。

人馬座：運勢僅次於天秤，生活稱心如意，心情大好。

山羊座：做人不能自私，佔了甜頭別待薄幫過你的人。

水瓶座：愛情運稍遜，若覺得對方不合適就要斬纜。

雙魚座：求財要循正途，鋌而走險有機會惹上官非。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）羊 偏財旺

（跌）狗 阻滯多

鼠：做事有條理，有機會在職場上脫穎而出。

牛：得財有難度，意外開支多，銀包易乾塘。

虎：好運降臨，大膽說出心中想法易獲賞識。

兔：事業運不穩，要提防小人在背後放暗箭。

龍：得罪人多，稱呼人少，宜檢討說話技巧。

蛇：應變力強，你的付出可贏得別人的掌聲。

馬：財運亨通，謀事親力親為，獲利冇難度。

羊：獲財神眷顧，抽獎容易中，禮物送上門！

猴：社交運不錯，可在朋友身上聽到好消息。

雞：腦筋轉數快，抽空自我增值，獲益不淺。

狗：是日沖煞，工作能力受質疑，信心受挫。

豬：爛桃花出現，曖昧行為容易惹來一身蟻。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

會展中心呼形喝龜

有很多人都認為香港會議展覽中心的外形似一隻龜。由於會展近海，有一種說法指香港龍脈隨會展龜潛入海底，令香港的運程減弱。會展新翼於1997年落成，至今二十多年，對於這一說法，大家應該有自己的看法。

筆者現在提供另一個角度，龜蛇守水口之風水巒頭學說，給大家參考。香港的維多利亞港，水由西環流向筲箕灣。站在九龍就是由右手流向左手，而會展中心在港島，中環又是香港之心臟，坐南向北，水是由左手流向右手邊。

北角好像中環的右手，向維港伸出，把流走的水收回來。風水上叫「進田筆」，又叫做「下手砂」。會展中心在中環的右方，這隻龜形建築物好像中環的右手，向維港伸出，把流走的水收回來。

這隻會展龜是中環的「進田筆」，守護香港的錢財，更會加強香港之財運。會展龜可視為中環的第一隻右手，北角是第二隻右手，而且是可以看得到的「進田筆」，筲箕灣就是最後看不到的第三隻右手。這是有利香港財運的風水格局。

水由中環左方流到前方明堂，走過明堂，再從右方流走，會展龜把流走的去水位置收窄，形成人工進田筆，就是會展龜守水口之風水巒頭。