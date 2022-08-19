「細龍太」陳思圻發揮極致　倒戈向無綫發「導彈」宣戰

無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》的「細龍太」陳思圻（前名陳偉琪，Vicky）約滿離巢後，成為香港開電視的「最強胸器」，以《Summer Girls》節目主持身份帶領10多位「波女」向娘家發放導彈，硬撼無綫的港姐總決賽，一場世紀胸戰即將爆發。

擁有波霸上圍的Vicky日前穿上Bra Top先騷36E真材實料，她擔任《Summer Girls》主持可謂駕輕就熟，她說：「我做過明珠台節目同《3日2夜》主持，做主持多過拍劇呀。」至於其新節目成為對撼娘家的《港姐總決賽》，她稱雖不知情，但對自己的節目充滿信心：「我見過啲女仔相，真係個個都好靚，10幾至30幾歲，咩類型都有，總有一種啱你，佢哋會着泳衣玩好多遊戲，有1、2個都幾誇張，希望啲大家都Ready啦。」又提醒玩遊戲的Summer Girls記得貼好乳貼做足防光措施，否則難放盡去玩，又稱曾有尷尬經歷：「嗰次係拍夏水禮嘅節目，玩玩吓時，有個乳貼浮喺水面度，但唔知邊度浮出嚟，亦都冇人夠膽認係失主。」

問到她準備好泳衣？她竟說：「我未必着，費事啦，人哋比賽唔關我事，唔好為咗睇我，會去沙灘拍幾日，我會準備Dark Tanning Oil，想膚色曬深啲。」不過她揚言不會令Fans失望，因為尚其他料可騷，又充滿自信謂不怕被搶晒鏡，至於是甚麼招數則要先賣關子。至於她心目中的最靚「 Summer Girls」，她個人鍾意健康膚色，毋須誇張身材，要擁有曲線美，識揀啱自己的泳衣，最重要是夠真：「唔使讀好多書，出口成文咁，以前我選美時，就係因想多啲人鍾意我而唔夠真，所以我嘅經驗係，唔好畀在外嘅嘢影響到，搞到Loss咗自己，如果性格係癲喪就繼續癲喪囉。」

至於早前她自爆患上類風濕性關節炎，但深信不會影響拍攝，她謂：「個病都10幾年，只要唔使太早開工就冇問題，或者搵男主持抱我去開工囉。」除和香港開電視合作外，她正傾其他旅遊節目，望在不同頻道及平台跟Fans互動，坦言香港開電視的酬勞比無綫高，亦不抗拒回娘家：「有高質節目嘅會好考慮，（可眷戀「細龍太」角色？）我好掛住『老公』細龍生同奶奶，但唔叫會『老公』睇我個節目，費事佢睇女仔。」

場地提供：泰道