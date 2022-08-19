有乜着數︱阮兆祥做撩妹達人　猴擒幫江欣燕除「罩」

阮兆祥和江欣燕屬一世好友眾所皆知，不過其親密度簡直超出想像，祥仔斗膽挑戰欣欣底線，公然撩除罩，更猴擒試笠尚存餘溫的「二手罩」，而含羞答答欣欣全程零抗拒，關係如情侶般相當曖昧喎？！

全新推出的《繽FUN星網》節目《有乜着數》首播後反應熱鬧，阮兆祥和江欣燕兩位主持，再夥拍聲音演出的梅小惠推出新一集。口花花的祥仔發揮撩妹本色，大讚欣欣：「你呢個角度真係好靚，線條好立體，簡直係玲瓏浮凸。」欣欣低頭偷笑，祥仔再進擊說：「你介唔介意，我除你個罩落嚟睇吓？」

雖然「大膽」要求，但欣欣欲拒還迎，更手擺腦後再挺胸收腹，一副「Come On Baby」的表情，祥仔亦老實不客氣，一手除去欣欣的口罩說：「真係好立體，有鐵線架喎」，就隨即戴上面，原來此罩不同彼罩，祥仔非鍾情奶罩，場面爆笑。

問到祥仔竟和欣欣「一罩兩用」可擔心衞生問題，他扮失憶說：「有咩？死喇，唔記得咗添，有時拍嘢就係咁忘形。」欣欣亦言自己記性差，尤其在數字方面，曾試過500元當50蚊用：「我記錯咗，仲叫的士司機唔使找錢添，蝕底晒。」她亦試過記錯通告的日期及時間，祥仔聞言即笑言下次不交換口罩，想跟欣欣交換銀行戶口。欣欣自知記憶力差，除服用抗衰逆齡的保健產品補腦外，亦用巨型月曆自我提醒：「會寫埋啲日期同時間，仲有重要事項提醒自己。」還會配合健康飲食，加強身體及精神狀態：「一定要Keep好狀態，我記劇本係冇問題。」

祥仔又談及疫情持續，商騷機會大減外，見任職酒吧的朋友失業而心噏，欣欣安撫好友話：「好在仲有善良嘅廖碧兒救亡，開設網上平台幫助同業共度時艱。」再現笑容的祥仔大呼：「Keep Going，大家飲杯。」