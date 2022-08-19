【特約報道】有客人說：「我份工好少企，又無蹺腳習慣，對腳唔係好攰，唔使幫我按腳，淨係按肩頸就得啦！」咁樣諗就大錯特錯！因為養生保健是由腳開始。

經絡是運行氣血、聯繫臟腑和體表及全身各部位的通道；而穴位是臟腑、經絡氣血輸注出入的特殊部位。刺激穴位經脈，能暢通氣血、將堵塞住的廢物疏泄出來。連接人體臟腑的十二條經脈中，有六條與雙腳相關，分別是足陽明胃經、足太陰脾經、足太陽膀胱經、足少陰腎經、足少陽膽經、足厥陰肝經，當中負責排毒和新陳代謝的肝經和膽經，就是循經雙腳內外側。敲膽經可加強膽汁分泌，提升人體的吸收能力，提供造血時所需營養；敲肝經則能增強淨化血液的能力，還可調理情緒，改善睡眠質素。敲肝膽經，能加速肝膽經活動，將雙腿堆積的垃圾排出，調整全身的營養輸送。肝膽同源，膽經一旦堵塞，肝經也會受影響，全身也堵出病。

腳底更是人體的縮影。腳底集中了全身臟腑組織對應的反射區，當中的穴位直接對應身體的器官臟腑；現代醫學亦認為，人的雙腳有無數神經叢連結到各個臟腑。按壓腳底的臟腑反射區，等同按摩調養相應的臟腑。按摩時若感到痠痛，除了本身反應較敏感外，或可能表示身體該處的器臟有毛病，應多加留意。

雙腳不少穴位是有益全身，當中湧泉穴有「長壽穴」之稱，是腎經的首穴，是腎的根源。腎屬水，為先天之本，《黃帝內經》有云：「腎出於湧泉，湧泉者足心也。」腎經之氣如泉水起源，源於足下，湧出灌溉全身四肢。按摩湧泉，就等於給身體服滋陰藥，補水降火。中醫有「腰背委中求」之說，腰背痛症按壓委中穴都有助減痛紓緩，膝蓋後方凹入點即為委中。小腿後面正中央的則是承山穴，是全身承受壓力最多筋、骨、肉的集結之處，為膀胱經穴道，定點按壓能緩解小腿酸脹麻，紓緩雙腿浮腫。每天可以自行按摩2至3次，每次5至10分鐘，不過最好還是尋求專業中醫師或是專業按摩師的幫助，始終雙腳的穴位多不勝數，必需要準確按中才有療效。

足部在日常起居生活承受的壓力甚鉅，站立時要支撐整個身體的重量，行走、跳躍時帶領身體對抗地心引力，因此足部不斷累積勞損和毒素。千萬不要等到勞損嚴重形成痛症才保養，日常應定期推拿按摩足部。腳好，全身好。

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由註冊中醫師設計及指導，利用專業足部按摩器，重點針對按摩腳掌及小腿穴位，刺激穴位反射區，有效推動下肢氣血，消除毒素，帶走水腫。有效：

- 紓緩繃緊肌肉，改善疲勞

- 緩解疲勞引致的腫脹

- 加快下半身血液循環，消腫排水

- 舒經活絡、調節氣血，改善睡眠質素及經痛

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。