再與添布頓合作？尊尼特普傳拍《愛登士家庭》外傳演怪叔叔

由美國鬼才導演添布頓（Tim Burton）執導的Netflix劇集《星期三》（Wednesday）是《愛登士家庭》（The Addams Family）的外傳。近日有粉絲就猜測與添多次合作的荷里活男星尊尼特普（Johnny Depp）會驚喜現身飾演家族成員「光頭怪叔叔」Uncle Fester一角！

Netflix日前公開《星》的劇照以及預告片中都未見有重要角色即家族成員Uncle Fester出現。只公布由嘉芙蓮仙蒂鍾斯（Catherine Zeta-Jones）和「鬼佬林雪」Luis Guzman飾演「愛登士夫婦」。Fans近日於網上就懷疑Netflix有意不公開Uncle Fester玩驚喜，而Fans認為尊尼會在劇中出現。

尊尼過往多次與添布頓合作，其中包括首度合作的《魔幻奇緣》（Edward Scissorhands）、《艾活傳》（Ed Wood）、《無頭谷》（Sleepy Hollow）、《朱古力獎門人》（Charlie and the Chocolate Factory）以及近年的《愛麗絲夢遊仙境》（Alice in Wonderland）等。對上一次合作已是10年前的《怪誕黑家族》（Dark Shadows），該片亦是劇集改編。