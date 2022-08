再與添布頓合作？尊尼特普傳拍《愛登士家庭》外傳演怪叔叔

由美國鬼才導演添布頓(Tim Burton)執導的Netflix劇集《星期三》(Wednesday)是《愛登士家庭》(The Addams Family)的外傳。近日有粉絲就猜測與添多次合作的荷里活男星尊尼特普(Johnny Depp)會驚喜現身飾演家族成員「光頭怪叔叔」Uncle Fester一角!

Netflix日前公開《星》的劇照以及預告片中都未見有重要角色即家族成員Uncle Fester出現。只公布由嘉芙蓮仙蒂鍾斯(Catherine Zeta-Jones)和「鬼佬林雪」Luis Guzman飾演「愛登士夫婦」。Fans近日於網上就懷疑Netflix有意不公開Uncle Fester玩驚喜,而Fans認為尊尼會在劇中出現。

尊尼過往多次與添布頓合作,其中包括首度合作的《魔幻奇緣》(Edward Scissorhands)、《艾活傳》(Ed Wood)、《無頭谷》(Sleepy Hollow)、《朱古力獎門人》(Charlie and the Chocolate Factory)以及近年的《愛麗絲夢遊仙境》(Alice in Wonderland)等。對上一次合作已是10年前的《怪誕黑家族》(Dark Shadows),該片亦是劇集改編。