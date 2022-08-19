雨天都要靚！必着時尚防水外套！

天氣預報接下來數天都會持續下雨，大家別以為出門看到天氣好好就不用帶雨傘。現實往往是上一秒太陽高照，下一秒就傾盆大雨。這種陰晴不定的天氣最需要一件防水外套，即使不記得帶雨傘都不會太狼狽。同樣來自法國的時尚服飾品牌K-WAY以及Aigle，近日也不約而同推出全新防水系列，為單調雨季帶來一系列時尚的防水裝備，讓大家以漂亮心情面對下雨天。

元祖防水風褸

法國人氣品牌K-WAY的防水風褸非常便利，摺疊後可輕鬆收納於口袋，設計的3色拉鏈極具辨識度。品牌的防水風褸歷史悠久，在1965年的一個雨季，服裝商人Léon-Claude Duhamel看到人們穿着濕漉漉的衣服，撐着雨傘顯得有些狼狽，於是他就製作出有史以來第一件防風防水，還可方便收納的風褸。外套至今已經推出了非常多鮮艷的顏色，迎合了每一個人的品味。讓大家即使在暗沉的下雨天，依然可以穿出多彩的穿搭。

全新標誌乾濕褸

夏末初秋時節，一件長的乾濕褸絕對能夠應付晴雨天所需。AIGLE今季以全新AIGLE 1853標誌推出主題為「URBAN ESCAPISM」的系列單品，將現代城市風格注入大自然。當中包括備受追捧的經典MTD防水大衣，即使回到室內也不用脫下大衣，事關大衣設計百搭，而且能夠抵禦空調的寒氣。另外，今季產品亦採用了更多環保物料，超過6成產品對環境友善，以綠色時尚將大家與大自然連繫在一起。