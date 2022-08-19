安祖蓮娜祖莉再次執導新作搵兩子幫手

荷里活女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）最近再次執導筒拍攝新片《Without Blood》，而她更找來兩位養子麥杜斯（Maddox）以及柏斯（Pax）幫手擔任助導。

而有傳媒就率先公開影片的劇照以及片場花絮照，除了公開女主角莎瑪希爾（Salma Hayek）的造型之外，其中一張亦見安祖蓮娜與揸住相機的養子柏斯交談。今次已是她第5度執導。

另方面，早前安祖蓮娜被傳媒爆以匿名身份向美國聯邦調查局（FBI）提告，再次講述當年與家人乘坐私人飛機時被老公畢彼特（Brad Pitt）言語與肢體施暴的指控。除了指畢佬用啤酒潑她身上之外，還捉她的頭及搖她的肩膀，造成她的背部與手臂瘀傷。此外，她亦指畢佬向其中一名子女出言侮辱暗指對方是「校園槍擊案犯人」。事後有傳媒就估計畢佬所指的正是柬埔寨養子麥杜斯。不過畢佬懶理前妻指控，今日與新片拍檔艾倫莊遜（Aaron Taylor-Johnson）一同現身韓國出席新片《殺手列車》（Bullet Train）的發布會。4度訪韓的畢佬笑言今次為美食而來韓國而非宣傳電影。