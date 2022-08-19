好玩好食酒店住宿　落雨打風唔怕悶

放暑假，日日都想出街玩，落雨被困在家都幾掃興，想為自己安排好節目，不怕風吹雨打的酒店住宿似乎是個好選擇，趁暑假期間，有酒店推出新主題住宿，有適合小朋友的玩樂節日，也有特色美食配搭，最重要是不用日曬雨淋，大人和小朋友都咁開心。

兩大主題

暑假期間，首先要計劃好和小朋友放電的活動。尖沙咀帝樂文娜公館推出2個主題住宿假期，由現至9月30日推出的特別版「小小夢想家」親子住宿假期， 住客選擇入住Safari套房，內裏會有玩具、特色圖書和恐龍投射燈布置，小朋友更可拎玩具返屋企玩，父母和子女穿上親子恐龍扮演套裝，感覺更逼真。除此之外，小朋友會獲特製卡片套、洗涮用品、恐龍投影手錶、恐龍紋身貼紙和恐龍泡澡球等禮物。入住期間，每房最多2位小童可參加4節工作坊和1節超現實遊蹤，學整甜品、扮魔術師或科學家等，每晚會送HK$500餐飲消費額，於酒店指定餐廳享用。除此之外，由現時至10月31日新推「綠式」住宿假期 ，以環保和素食為主題，客人除早餐外，可享用4道菜素食晚餐，以及獲贈環保冒險家背囊和特別調配的「綠式」精油，度過一個健康的假期。

食自助餐扭氣球

每逢周末，餐廳的訂位特別活躍，想品嘗美食就要預早計劃。荃灣西如心酒店由現時至10月31日逢星期六推出周末下午茶自助餐廳食住體驗，客人入住尊尚城景客房，可於餐廳享用下午茶自助餐，品嘗壽司、冷麵、日式串燒、韓式炸雞、越南蔗蝦和甜品等超過30款鹹甜美食，吃飽後，客人可免費參加扭氣球課程，扭得靚的話，還可以當紀念品帶回家。

大玩水上活動

天氣咁熱，最佳的戶外活動首選玩水。西頁WM酒店由現時至10月31日推出追日水上運動住宿計劃，入住豪華海景露台客房，享免費雙人自助早餐，住客可揀選雙人日出或日落之旅，由1名導師陪同玩直立板或划艇，邊玩邊欣賞美景最寫意。為免大家曬傷，酒店特別送出1支極防水輕爽低敏UV乳液，夠晒貼心。

豐盛晚宴

愛吃的香港人，出外嘴刁，飲飲食食主題最啱Feel。尖沙咀香港喜來登酒店由現時至12月30日推出饗宴假期住宿計劃，住客入住海景客房，除有雙人自助早餐外，還可於指定餐廳嘆生蠔晚宴或日本料理。蠔吧菜單有精選生蠔、燒八爪魚配西班牙辣肉腸，主菜揀燒澳洲和牛西冷或煎焗南極海鱸魚，甜品有心太軟。雲海日本料理廚師推介餐單就有磯煮鮑魚伴海膽三文魚子、時令刺身、特色汁煮青龍蝦或鹿兒島和牛薄燒，還有福岡鰻魚飯作主食。意猶未盡的話，可於房內免費享用1瓶紅酒或白酒，將美食的餘韻延續下去。