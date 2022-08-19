在全球汽車市場正在朝着更潔淨能源的方向加速發展的同時，亦對不同用料和生產工藝重新審視，旨在減少於不同階段的製造過程，以至整個生命週期對環境的影響。最近日本跨國化工集團 Asahi Kasei通過與旗下的 Sage Automotive Interiors 合作，發表一款以可持續未來移動出行為目標打造的純電動概念車AKXY2，並準備下月在底特律車展上首度公開亮相。

隨着自動駕駛技術不斷提升，可預期未來將會是全自動無人駕駛的新時代。 因此Asahi Kasei將AKXY2設定為具備全自動駕駛能耐的電動未來車，並藉不同創新化工物料和生產工藝的應用，包括將植物性原材料替代傳統原材料、將回收物料開發出新型的可生物降解紡織品及工程塑料和採用更環保、更安全的表面塗層等， 體現他們對可持續性的持續追求。

上半車身採用比玻璃更輕薄、更具可塑性的透明樹脂製成，並且塗上新開發銀色鋁薄幕強化劑的光滑穹形車頂設計，提供360度無死角視野和景致。在非移動時，整個車頂可透過觸控式開關垂直升起打開，換來加高了的頂部空間，兼且可全方位引進自然風。喜歡的話，還可以坐在車頭及車尾的木甲板上，享受不同的時光。車廂設計時尚，分別採用回收聚酯製成 Dinamica超細纖維絨面革、由再生 PET、生物基 PET、天然混合物和海洋垃圾製成的可持續織布及一種由 PET 和生物基 PTT 製成的Cubit™創新3D立體針織面料鋪陳，質料非常柔軟舒適，亦有助降低碳足迹。空間布局多變，座椅及小餐桌等全都可靈活移動，甚至可以帶出車外。這歸功於設計團隊在「內牆」起用磁力凹槽，毋須上螺絲也可固定椅桌位置，易裝易拆，方便隨時按需要變化不同的空間布局。

講到可持續物料的應用，配備前置電馬達、採用前輪驅動的Volkswagen純電動概念ID.LIFE也不少。首先是車身沒有施加油漆飾面，取而代之是一層儼如天然著色劑的表面塗層。該塗層以白色為基調，並混入經染藍處理的回收木屑及生物基硬化劑，具可回收及可再生特性。黑色菱紋設計的可拆式車頂及頭冚，採用一種由100% 回收PET膠樽製成的創新紡織物料縫製，薄身得嚟具空氣感且防水。擁有EU label A級的低滾動阻力及低輪胎噪音的可持續輪胎，可再生和回收原材料成分達37%，當中包括天然橡膠、稻殼、植物油、植物樹脂和再生橡膠的應用。

內飾方面，只選用天然和可回收材料。其中貼近前後擋風玻璃的木飾框，是以獲FSC森林管理委員會認證的原材料製成。全車座椅及車門飾板，更是由 71% 回收物料(包括：回收 PET 膠樽和T-shirt布碎)所製成的ArtVelours Eco環保面料包覆，並採用由 100% 回收 PET 製成的紫色縫線作綑邊裝飾。前後排座椅均可摺疊，可由4座椅靈活變成2座大梳化或一張約兩米長睡床又或一個大載物空間。中控台設計極簡，可透過將智能手機或平板電腦等個人設備集成到操作系統，例如：導航。存儲在設備上音樂、電影和遊戲亦可在車上無縫使用，並可於非行駛時打開特設的投影器及投影屏幕欣賞電影或打機。