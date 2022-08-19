玩味中菜　期間限定好滋味

好多人總是將「中菜」納入既有框框、固有規範之中，覺得中菜應該點點點，或許不少大廚都是才能之輩，有才能的人自然有自己諗法，故而帶點點反叛，因此，近年多了不少新派中菜館跳出傳統框框與規範，菜式做到既保留傳統精粹又能以摩登大膽的造型擺盤登場，今日介紹的其中一間創意中菜餐廳素以驚喜中菜備受追捧，最近更大膽地推出期間限定冰室，扭盡六壬玩「情懷」；另一間亦以新派粵式點心及精緻中菜成人氣大熱食府，最近亦為周年慶玩「慷慨」，推出勁多優惠；作為食客的大家自然是賺到的一群！

酒吧區變冰室

位於中環的唐述，素以創意中菜而贏得一盡愛中菜又愛嘗鮮的老饕，最近掌舵人周世韜師傅再搞搞新意思，由即日至9月9日逢周四及五下午6時至8時半，將店內酒吧區於傍晚化身做「唐述冰室」，聯乘本地氈酒品牌，重新演繹一系列茶餐廳經典菜式及飲料，佐酒小食有麻辣番茄西多、沙嗲菠蘿牛；雞尾酒則有牛肉紅湯、唐述手拉奶茶、爆檸薑樂、消暑菠蘿冰。必試驚喜作的麻辣番茄西多，西多士餡料是自家研製的麻辣番茄醬，外皮香脆內軟辣，鹹甜交錯相當過癮；雞尾酒則推介「牛肉紅湯」，以茶餐廳名物乾炒牛河的最佳拍檔──余均益辣椒醬為主調味，混合了福興氈、話梅、番茄汁及牛肉清湯，成為充滿港式風味的血腥瑪麗，驚喜滿Fun。另一款的「消暑菠蘿冰」，名字清純卻是酒精飲料，用上鮮榨菠蘿汁和青檸之餘，還加入氈酒和香檳調混，非常易入口又清爽富果香。

抵價嘗經典粵菜

不少香港老中青一輩都喜歡一盅兩件，而位於旺角的人氣食府美食軒，由前酒店中菜部行政總廚主理，素以性價比高的新派粵式點心及精緻中菜而贏得年輕人歡心，為慶祝餐廳兩周年慶，於8月20日起至9月20日期間推出「兩周年驚喜二重奏」，帶來折上折優惠，想慳住荷包食高質中菜點心零難度。於推廣期內經WhatsApp預約或於用膳間追蹤食府IG加HK$1可享用3選1人氣小食，分別是黑松露蜂蜜溏心蛋、陳醋豬手或椒鹽黃金豆腐，以及第二重優惠的全單可享85折，最正的是，優惠可以多次使用呢！餐廳由有逾40年中廚經驗的黃海師傅坐鎮，手工菜更多次獲獎，其出品可以說是質素的保證。喜歡點心又愛嘗鮮的可別錯過「失傳雞窩」，雞窩包點心幾近失傳，材料有新鮮雞肉、鵪鶉蛋、花菇饅頭，再加上燒賣餡，賣相以包身作墊，餡料外露，是少有的懷舊點心之一。而大膽創新作就有「挪威三文魚芝士撻」，選用西式食材的三文魚配搭芝士等製作，外形十足猶如一尾錦鯉的芝士撻，夠晒搶眼！