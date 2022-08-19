林家謙紅館騷舞台設計曝光　刪除所有懸吊高空機械裝置

男團MIRROR紅館意外發生後，唱作人林家謙是第一個踏入紅館再開騷歌手，就傳媒連日來的關心問侯及希望了解我們今次遇上甚麼改動及困難等問題，大會今日一次過回答相關問題。

作為意外後第一個重返紅館的演唱會，因應康文署要求，舞台設計或安排上作出了甚麼改動？為配合康文署需實施以下的「短期措施」，大會已重新作出調整及安排。指出林家謙這次刪減了不少升降台設計項目，亦刪走使用懸吊於高空用作擺動旋轉或乘載人員的機械裝置。部分為家謙這次演出的獨特設計，都未能呈獻給觀眾。

由於很多舞台上的道具，過往可以用升降台或高空懸吊等技術配合節目流程出現，今次迫不得已要長期放於舞台之上，故令部分觀眾位置，欣賞演出時，視線會有短時間的影響，這非我們所願，亦希望觀眾明白及體諒。

就短期制訂的措施，在演唱會籌劃進度造成甚麼影響？有關方面表示在8月初大會收到政府通知之後，我們已立即作出應變措施。是次改動，令我們增加一倍工作量，尤幸我們的團隊非常專業，所以籌劃進度上沒有太大影響。改動後的舞台設計需要經康文署審批嗎？大會指康文署並不是一個「舞台審批」部門，其實所有改動，都是由最舞台工程專業測量師，最後簽署Surveyor Report（測量師報告）為准。今次亦不例外。

MIRROR意外之後，主辦方及康文署方面有何聯絡？或巡查？大會續指紅館是屬康文署管核，有沒有意外發生，康文署人員一直都會參與我們整個入場過程，紅館工作人員每日都會在場協助。無論有沒有意外，每次於紅館舉辦演唱會，主辦單位都會與紅館緊密聯絡。

被問到交場日期方面有否比預期遲嗎？大會表示沒有，林家謙演唱會與紅館的租用合約，檔期由13號開始。13號我們如期進場開始舞台工程建搭。有關方面在綵排及演唱會期間會否派員巡查？紅館職員全部均屬康文署。所以無論有沒有這次意外發生，多年來紅館都與每個主辦單位合作無間，於我們租用場地之後，提供多方面協助及安排。並重伸紅館是演出場地，並非審查處，不會派員審查。

他們多年來一直與紅館合作無間。多年來大家都是非常好的合作夥伴。所有政府頒令的措施，我們都會盡力配合。合作是常理，與意外無關。

台前幕後得到雙倍保障

是次演唱會有沒有其他相關措施，加強保護表演者及製作人員的安全？每一次演唱會，他們都做足百分百安全措施，確保台前幕後每一位工作人員的安全。並非今次才加強。最後問到是次演唱會的保險承辦有否因事故而受影響？大會說：「沒有。因為個唱有保險贊助，每位台前幕後工作人員都得到雙倍保障。」

圈中好友送花牌

紅館場外，設有攤檔發售有關今次演唱會的紀念物品，包括T-shirt、帽、香水、充電器等，吸引粉絲排長龍購買，現場所見有成百幾二百人，非常墟冚。而圈中好友古巨基、容祖兒、張敬軒、艾粒、鄭欣宜、草蜢等都有送上花牌。

現場所有有粉絲向入場觀眾派發印有「謙」字的應援日本扇，歌迷LKH受訪說：「我哋唔係歌迷會，係自發性，啲扇係我哋自己設計，預咗有3000把，只係今日呢場會派。（夾咗幾多錢？）唔知，幾個人夾錢整。」她們坦言有擔心過個騷開唔成：「都OK，大家都期待個騷，我會睇足6場。（睇騷會唔會有陰影？）唔會，我哋都係做Production，所以唔擔心。」

另有一男一女粉絲穿上和服出現，他們表示下午5點已到紅館，女粉絲阿花說：「着和服嚟係自發玩吓，靈感來自林家謙首歌《夏之風物詩》，我會睇3場，都自製咗燈牌嚟。」她沒有擔心開唔成騷，主要是支持家謙，她可有睇MIRROR演唱會？她說：「冇睇，但知道發生乜事，希望之後啲騷都係安全同開心。」她表示今次來睇演唱會，是聽家謙的歌曲和他把聲，即使他企棟棟唱唔郁都可以，她知道演唱會有好多機關取消了，她說：「一個騷除咗機關，有好多心思位可以欣賞，仲有好多唔同嘢睇，唔一定要有啲咩飛來飛去。」